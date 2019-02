PPK – podstawowe informacje

Pracownicze Plany Kapitałowe to system emerytalny przeznaczony dla osób zatrudnionych. Wypłaty z programu zasadniczo są przewidziane dla osób po zakończeniu 60 roku życia. Ustawowa definicja osób zatrudnionych, poza pracowniami zatrudnionymi na podstawie kodeksu pracy, obejmuje minimum osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług.

Pracownicze Plany Kapitałowe, zwane dalej PPK, to program dobrowolny i dodatkowy, istniejący obok dotychczasowego systemu zabezpieczeń społecznych, z którego wypłacane są emerytury. Składki na rzecz PPK będą pochodziły z wpłat podmiotów zatrudniających, osób zatrudnionych i państwa. Ustawa przewiduje różne terminy wprowadzenia PPK u poszczególnych podmiotów w zależności od wielkości zatrudnienia. Już od lipca 2019 r. program zacznie obowiązywać u pracodawców zatrudniających co najmniej 250 osób.

reklama reklama

Polecamy: Pracownicze plany kapitałowe. Nowe obowiązki pracodawców i płatników - wydanie specjalne nr 2/2018

Kto przystąpi do PPK?

Przystąpienie do PPK odbywa się automatycznie oraz dotyczy pracowników zatrudnionych w wieku między 18. a 54. rokiem życia. PPK obejmie osoby, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających pierwszy dzień zatrudnienia, były zatrudnione w tym podmiocie łącznie przez co najmniej 3 miesiące. Ta grupa osób nie jest zobligowana do podjęcia jakichkolwiek działań, by przystąpić do programu. Są oni niejako „z urzędu” objęci PPK, co oznacza, że składki na rzecz PPK będą odprowadzane z ich wynagrodzeń bez składania dodatkowych oświadczeń. Osoby zatrudnione, które ukończyły 55. rok życia i nie ukończyły 70. roku życia, mogą przystąpić do programu jeśli złożą stosowny wniosek.

Więcej informacji w dziale PPK >>>

Jak zrezygnować z PPK?

Ustawodawca przewidział możliwość rezygnacji z uczestnictwa w programie. Gdy osoba zatrudniona nie chce „odkładać” na dodatkową emeryturę, powinna przedsięwziąć odpowiednie kroki. W tym celu powinna złożyć pisemną deklarację podmiotowi zatrudniającemu. Wzór deklaracji zostanie opublikowany w rozporządzeniu wydanym przez ministra właściwego do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami istnieje możliwość wpisania się z programu w każdym momencie. W tym czasie nie są dokonywane żadne wpłaty za pracownika.

Z chwilą złożenia deklaracji pracodawca nie dokonuje żadnych wpłat, zaczynając od miesiąca złożenia deklaracji. Wpłaty pobrane w miesiącu złożenia rezygnacji podlegają zwrotowi.

Pani Alicja w dniu 20 lutego złożyła deklarację rezygnacji z uczestnictwa w PPK. Wynagrodzenie za styczeń, pomniejszone o wpłaty do PPK, pani Alicja otrzymała 5 lutego. Pracodawca powinien zwrócić Pani Alicji te środki, które pobrał z jej wynagrodzenia na rzecz PKK wypłacone 5 lutego.

Rezygnacja tylko na określony czas

Po czterech latach od wystąpienia z programu osoba zatrudniona ponownie zostaje do niego włączona. Pracownik zostanie poinformowany o tym, że pracodawca zacznie dokonywać wpłat w związku z „odnowieniem się” jego uczestnictwa z wyprzedzeniem, a od 1 kwietnia z jego wynagrodzenia będą dokonywane wpłaty na rzecz PPK. Jeśli pracownik nie będzie chciał przystąpić do programu, będzie mógł powonienie złożyć deklarację rezygnacji.

Przystąpienie do PPK w każdym czasie

Pracownik, który zrezygnował, w każdym czasie może ponownie przystąpić do programu PPK. W tym celu powinien złożyć podmiotowi zatrudniającemu w formie pisemnej wniosek o dokonywanie wpłat do PPK.