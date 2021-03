O ile wzrosły najniższe emerytury i renty od 1 marca 2021 r.?

Wyższe świadczenia po waloryzacji

1 marca ZUS podnosi wysokość świadczeń emerytalno-rentowych. Wskaźnik waloryzacji to aż 104,24%. Dodatkowo zwiększy się kwota najniższych emerytur i rent.

Znamy już tegoroczny wskaźnik waloryzacji emerytur i rent. Wynosi 104,24%. Dla porównania w 2020 r. było to 103,56%, a w 2019 102,86%. O szczegółach mówi Piotr Olewiński Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa mazowieckiego. Kliknij, aby odsłuchać:

Każdy emeryt i rencista otrzyma decyzję z ZUS z podaną nową kwotą, a podwyższone świadczenie zostanie wypłacone w dotychczasowym terminie wypłaty.

Minimalne świadczenia w górę

W związku z waloryzacją wzrosła między innymi minimalna emerytura. Otrzymują ją osoby, które zgromadziły niewiele składek emerytalnych, ale mają długi staż ubezpieczeniowy (kobieta – co najmniej 20 lat, mężczyzna – co najmniej 25 lat).

Od 1 marca minimalna emerytura wynosi 1250,88 zł brutto, czyli o 50,88 zł więcej niż dotychczas. Tak samo wzrosła minimalna renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna. 1250,88 zł wynosi również świadczenie Mama4plus dla osób, które nie mają emerytury lub renty.

Minimalna renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy to od marca 938,16 zł. Świadczenie przedemerytalne wzrosło do 1262,34 zł. Dodatek pielęgnacyjny wynosi teraz 239,66 zł.

Chodzi o utrzymanie siły nabywczej świadczenia

Waloryzacja ma na celu utrzymanie siły nabywczej pobieranego świadczenia. W dostosowywaniu wysokości emerytur lub rent do obecnych warunków ekonomicznych używa się tzw. wskaźnika waloryzacji. To, ile wynosi w danym roku, wynika bezpośrednio z ubiegłorocznych danych gospodarczych, a konkretnie ze średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, który powiększa się dodatkowo o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia.

Waloryzacja jest automatyczna

Wszystkie zmiany, tzn. waloryzację i podwyższenie minimalnych świadczeń, zostaną przeprowadzone automatycznie, więc nie trzeba składać w tej sprawie żadnych wniosków. Waloryzacja obejmie miliony świadczeń wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W regionie płockim dotyczy to ok. 184,5 tys. świadczeniobiorców. Z kolei w regionie radomskim będzie to ok. 145 tys. osób, a w regionie siedleckim niemal 102 tys. emerytów i rencistów.

Więcej informacji o waloryzacji można uzyskać na stronie www.zus.pl oraz w każdej placówce ZUS.

Piotr Olewiński

Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa mazowieckiego