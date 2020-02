PPP 2020: Indywidualni przedsiębiorcy z ochroną przysługującą konsumentom [PODCAST]

Od 1 czerwca 2020 r. indywidualni przedsiębiorcy skorzystają z ochrony, jaka przysługuje konsumentom. Jest to jedna z istotnych zmian wprowadzonych przez Pakiet Przyjazne Prawo. Co to oznacza w praktyce?