15 praw przedsiębiorcy

CHCESZ ZOSTAĆ PRZEDSIĘBIORCĄ?

Myślisz o założeniu własnej firmy? A może już podjąłeś pierwsze kroki i zastanawiasz się co dalej? Czy wiesz na co możesz liczyć i jakie ulgi Ci przysługują? Nasze zestawienie wskaże Ci najlepsze rozwiązania do których masz prawo i możesz śmiało korzystać z przysługujących przywilejów.

Pozyskaj dotacje na założenie działalności gospodarczej – dla osób fizycznych

Dla chcących otworzyć działalność gospodarczą na własny rachunek Urzędy Pracy oferują bezzwrotne dotacje w kwotach sięgających ok. 20.000 zł. Warunkiem pozyskania dotacji jest zarejestrowanie się jako bezrobotny i złożenie stosownego wniosku. Istotnym elementem wniosku jest opracowanie biznesplanu, który potwierdzał będzie sensowność gospodarczą nowej działalności, jak i poważne podejście młodego przedsiębiorcy do prowadzenia biznesu. Przy występowaniu o dotację należy jednak pamiętać, że każdy urząd pracy może posługiwać się innym regulaminem, określającym szczegółowe zasady jej przyznawania takie jak: wymagany wkład własny, środki na które dotacja może zostać przeznaczona, oczekiwane zabezpieczenie itp.

reklama reklama



Polecamy: Serwis Inforlex Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – procedury

Korzystaj z ulgi na start – dla osób fizycznych

Ustawa Prawo Przedsiębiorców zapewnia młodym przedsiębiorcom tzw. ulgę na start. Polega ona zwolnieniu przedsiębiorcy z płacenia składek na ubezpieczenie społeczne (ZUS) przez okres 6 miesięcy od dnia założenia działalności. Podstawowym warunkiem skorzystania z ulgi na start jest podejmowanie działalności gospodarczej po raz pierwszy albo po upływie co najmniej 5 lat od dnia jej ostatniego zawieszenia bądź zakończenia.

Ulga na start nie przysługuje jednak tym przedsiębiorcom, którzy będą wykonywać swoją działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego świadczyli analogiczną pracę w bieżącym lub poprzednim roku w ramach stosunku pracy. Oznacza to, że ulga na start nie dotyczy tzw. przejścia na samozatrudnienie, jeżeli zakres obowiązków nie uległ zmianie.

Po upływie okresu ulgi na start, młodzi przedsiębiorcy mogą na podobnych warunkach skorzystać z obniżonej stawki ZUS (tzw. Małego ZUS-u), która umożliwia opłacanie składek o połowę niższych niż standardowo. Z małego ZUS-u można korzystać przez kolejne 24 miesiące.

Rejestruj swoją działalność w CEIDG przez Internet – dla osób fizycznych

Przedsiębiorca uruchamiający działalność gospodarczą powinien, co oczywiste, zarejestrować się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Aby tego dokonać, nie trzeba nawet ruszać się z domu. Rejestracja możliwa jest przez Internet z poziomu stron: firma.gov.pl lub ceidg.gov.pl. Do uwierzytelnienia swojej tożsamości, konieczne jest jednak posługiwanie się profilem zaufanym albo certyfikatem kwalifikowanym (kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Na szczęście i tutaj sprawa nie jest trudna, gdyż większość popularnych banków umożliwia korzystanie z usługi profilu zaufanego poprzez swój system bankowości elektronicznej. W efekcie, w przeważającej liczbie przypadków, do założenia działalności gospodarczej przez Internet wystarczać nam będzie konto bankowe.

Informacje wprowadzone do CEiDG są automatycznie przekazywane do ZUS-u, urzędu skarbowego oraz Głównego Urzędu Statystycznego. Dzięki tzw. zasadzie jednego okienka możemy zaoszczędzić sporo czasu i unikniemy uciążliwego „pielgrzymowania” po urzędach.

Polecamy serwis: Działalność gospodarcza

Załóż spółkę przez Internet

Czasy, w których założenie spółki wiązało się obowiązkowa wizytą u notariusza już minęły. Od kilku lat dysponujemy możliwością założenia spółki przez Internet. Odnosi się to do spółki jawnej, spółki komandytowej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółki zakładamy za pośrednictwem systemu S-24 udostępnianego przez Ministerstwo Sprawiedliwości pod adresem: https://ems.ms.gov.pl.

Przy zakładaniu spółki wszyscy uczestnicy spółki (wspólnicy, członkowie zarządu itp.) muszą mieć możliwość wylegitymowania się za pomocą profilu zaufanego albo certyfikatu kwalifikowanego (kwalifikowanego podpisu elektronicznego). Podobnie jak przy wpisie do CEiDG, profil zaufany można aktywować za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Umowa spółki zakładanej przez Internet ma ustandaryzowany kształt i nie pozwala na wprowadzanie finezyjnych zmian (aczkolwiek dopuszczalne jest późniejsze, swobodne modyfikowanie jej treści w formie tradycyjnej). Zaletą jest jednak szybkość działania, gdyż spółka uzyskuje wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz wszystkie wymagane numery w przeciągu kilku dni od złożenia prawidłowego wniosku. Ponadto, opłaty uiszczane w tym trybie, są znacznie niższe.

Ubiegaj się o wsparcie dla nowych inwestycji

Od maja 2018 r. przedsiębiorcy planujący podjąć nową inwestycję mają prawo ubiegać się o wsparcie polegające na zwolnieniu od podatku dochodowego na zasadach analogicznych, jakie obowiązywały dotychczas tylko w specjalnych strefach ekonomicznych. Wsparcie dotyczy nowych inwestycji tj. inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego przedsiębiorstwa, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w przedsiębiorstwie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa.

Przyznanie wsparcia uzależnione jest od spełniania kryteriów:

branżowych – czy nowa inwestycja przeprowadzana będzie w sektorze gospodarki objętym wsparciem? ilościowych – określających minimalną kwotę kosztów, które należy ponieść na nową inwestycję (progi ustalane są w zależności od stopy bezrobocia w danym obszarze), jakościowych – punkty są za przyznawane działania podejmowane w zakresie polityki zrównoważonego rozwoju, badań i rozwoju, struktury zatrudnienia itp.

Bartosz Olszewski – adwokat