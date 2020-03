Własna firma w czasie koronawirusa: praktyczne porady na czas recesji

Własna firma w czasie koronawirusa

Czas epidemii. Przyznaję, że jestem pesymistą jeśli chodzi o najbliższy czas. Czekać nas może recesja, kryzys, a na pewno spowolnienie gospodarcze. Czy przedsiębiorstwa są przygotowane na ten czas? To zależy. Aktualny szum informacyjny oraz liczba informacji pojawiających się na temat koronawirusa powiększa się z minuty na minutę. Nie sposób zrozumieć wszystkiego, ale i też nie warto, ponieważ wiele z tych materiałów jest po prostu nieprawdziwa.

Ciężko mówić o kryzysie finansowym, ponieważ nie mamy przesłanek, aby tak ten stan rzeczy nazywać. Na pewno jest to czas spowolnienia rozwoju, a może recesji gospodarczej. Aktualnie odczuwamy zarówno szok podażowy, jak i popytowy. Ten pierwszy przejawia się poprzez zerwanie łańcuchów dostaw, zamkniętymi fabrykami, czy problemem z otrzymaniem niezbędnych komponentów do produkcji. Ten drugi zaś oznacza, że jeśli jesteśmy uziemieni w domach, to najprawdopodobniej mniej kupujemy. Tym samym rezygnujemy z wielu wydatków.

Widoczny jest problem zarówno u przedsiębiorców, ale i u samych pracowników. Natomiast tematem tego artykułu jest własna firma w czasie koronawirusa, dlatego też z tego względu zajmiemy się tymi pierwszymi.

O ile podmioty gospodarcze, które funkcjonują w branży spożywczej, medycznej, a także IT nie powinny odczuć dokuczliwie tej sytuacji, o tyle większość MŚP z innych sektorów na pewno. Rząd sugeruje pomoc między innymi przedsiębiorstwom z sektora hotelarstwa i transportu. Natomiast o spowolnieniu gospodarczym można mówić prawie w każdej branży. Jest to spowodowane niesamowitymi połączeniami, które wykrystalizowały się w ostatnim czasie pomiędzy firmami i pozwalały na tak intensywny rozwój.

Pandemia powoduje ogromne ograniczenia w działaniu gospodarki, a to następnie dotyka każdego z nas. W tego rodzaju sytuacji trudno mówić o kryzysie finansowym, ponieważ sektor finansowy jest relatywnie bezpieczny. Bardziej można się obawiać o to, że upadnie kilka kawiarni, restauracji czy też zakładów fryzjerskich etc. Wiele małych przedsiębiorstw nie posiadających poduszki finansowej już ma problemy z zobowiązaniami. W związku z powyższym chciałbym Państwu przedstawić kilka praktycznych porad na czas recesji. Porad, które mogą zostać zaimplementowane tak właściwie w każdym przedsiębiorstwie i każdym sektorze gospodarczym.

Będzie to kilka praktycznych porad, ale nie będą to wskazówki co do stosowania pakietu osłonowego, który został zaproponowany przez rząd. O tym możecie Państwo poczytać chociażby na stronie Ministerstwa.