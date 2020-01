Audyt ubezpieczeniowy pozwala zminimalizować ryzyko szkód

Czym jest audyt ubezpieczeniowy?

Audyt ubezpieczeniowy, tzw. survey, który ma miejsce przed przedstawieniem oferty ubezpieczenia, obejmuje wszystkie aspekty zarządzania ryzykiem i sytuacjami kryzysowymi w firmie. Włącznie z oceną systemu komunikacji pomiędzy pracownikami w razie nieprzewidzianych zdarzeń. Im więcej informacji przedsiębiorca udostępni, tym większa szansa, że ubezpieczenie zapewni skuteczne wsparcie w sytuacjach kryzysowych. Celem audytu jest bowiem znalezienie wszystkich słabych punktów działalności i zabezpieczeń stosowanych przez przedsiębiorcę. Na podstawie przeprowadzonej analizy ubezpieczyciel lub pośrednik ubezpieczeniowy, który jest zaangażowany w stworzenie programu ochrony dla firmy, wydaje konkretne zalecenia i uwagi do systemu bezpieczeństwa. Brak ich uwzględnienia może skutkować odmową podpisania umowy ubezpieczenia lub znacząco ograniczyć proponowany zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela za ewentualne szkody w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń.

Polecamy: RODO Jak przygotować się do kontroli

reklama reklama



Jak wygląda analiza zagrożeń?

W procesie oceny uczestniczą zawsze eksperci o szerokim doświadczeniu w branży, w której działa przedsiębiorstwo. Posiadają oni wiedzę i doświadczenia płynące z oceny ryzyka i szkód występujących w danej gałęzi gospodarki.

Zwykle wykonywana jest wizytacja firmy, podczas której inżynierowie oceny ryzyka zapoznają się z:

procesami technologicznymi,

maszynami i urządzeniami,

systemami zabezpieczeń,

dokumentacją techniczną.

Sprawdzają też zgodność procedur i narzędzi ze stanem wskazanym w dokumentacji. Niektórzy ubezpieczyciele proponują przeprowadzenie testów, np. audytów termowizyjnych, mających wykazać, w których miejscach istnieje największe ryzyko pożaru lub testów penetracyjnych sprawdzających, czy istnieją luki w infrastrukturze teleinformatycznej firmy, które mogłyby zostać wykorzystane do cyberataku.

Audyt może uchronić od szkody

W wyniku analizy, zwłaszcza podczas audytu wykonywanego przed ubezpieczeniem inwestycji, może pojawić się zalecenie zmiany rozważanej technologii lub zastosowania określonego materiału. Eksperci EIB spotkali się na przykład z sytuacją, w której przedsiębiorca planujący uruchomienie nowych kotłów zamierzał zastosować do ich wykonania określony rodzaj stali. Ubezpieczyciel uczestniczący w tworzeniu programu ochrony dla inwestycji zwrócił uwagę, że choć stal ta spełnia wszelkie wymogi technologiczne, to z jego doświadczeń wynika, że ma tendencję do pękania po określonym czasie. W związku z tym przedsiębiorca zdecydował się zmienić rodzaj stali, z której miały być wykonane. Dzięki temu uniknął nie tylko dodatkowych kosztów, które wiązałyby się z wymianą kotłów, ale też zminimalizował ryzyko ewentualnego wypadku, gdyby pęknięcia nie zostały odpowiednio wcześnie wykryte.

Przedsiębiorcy wspólnie z ubezpieczycielem i brokerem mogą również przygotować plan ciągłości działania na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń. Mogą one dotyczyć zarówno dużych szkód, jak rozległe zniszczenia majątku i wiążący się z tym przestój w działalności, jak i konieczności wycofania produktów z rynku na skutek wykrytych wad.

Towarzystwa ubezpieczeń oferują także programy poprawy bezpieczeństwa w zarządzaniu flotą samochodową przedsiębiorstwa. Przykładowo, proponują udział kierowców w organizowanych przez nie szkoleniach.

Polecamy serwis: Ubezpieczenia