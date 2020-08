Nowy podatek od deszczu już wkrótce?

Podatek nazywany deszczowym lub też podatkiem od deszczu to opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenu przez zabudowanie go. W praktyce jest on naliczany od powierzchni obiektów, które uniemożliwiają ziemi wchłanianie wody deszczowej. Niedawno powstał projekt ustawy zakładający rozszerzenie opłaty od deszczówki.