Podatek od nieruchomości 2021 r. - sprawdź o ile więcej zapłacisz!

Właściciele nieruchomości - a w tym mieszkań, domów, budynków, gruntów czy budowli - są zobowiązani do opłacania podatku od nieruchomości. To suma, która wpływa do budżetu gminy i stanowi dla samorządowców jedno z głównych źródeł dochodu. Podatek jest naliczany rocznie, ale jego płatność odbywa się w jednej, czterech lub dwunastu równych ratach. Każdego roku na szczeblu centralnym ustalane są maksymalne stawki daniny. Nie inaczej było i tym razem. Jak będzie wyglądał podatek od nieruchomości w 2021 roku?

Podatek od nieruchomości 2021 r. - stawki maksymalne:





budynki mieszkalne - 0,85 zł za 1 mkw

budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - 24,84 zł za 1 mkw

budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 11,62 zł za 1 mkw

budynki, w których prowadzi się działalność związaną z świadczeniami zdrowotnymi - 5,06 za 1 mkw

budynki pozostałe - 8,37 za 1 mkw

budowle - 2 proc. wartości

grunty związane z prowadzeniem działalności - 0,99 zł za 1 mkw

grunty pod wodami stojącymi lub płynącymi - 4,99 zł za 1 ha

grunty pozostałe - 0,52 zł za 1 mkw

obszary niezabudowane objęte planem rewitalizacji, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym - 3,28 zł za 1 mkw

Podatek od nieruchomości po raz kolejny będzie wyższy. O ile w roku 2020 wzrósł o 1,8 proc., o tyle w roku 2021 właściciele budynków i gruntów zapłacą aż o 3,9 proc. więcej. Skąd dwukrotnie wyższy skok? Jego wartość odpowiada wskaźnikowi inflacji odnotowanemu w pierwszym półroczu 2020 roku. Poza tym warto pamiętać o jeszcze jednej rzeczy. Powyższe kwoty są kwotami maksymalnymi. Tym samym samorządy podczas ustalania własnych stawek, nie mogą ich przekroczyć. Mogą natomiast ustawić wartość podatku od nieruchomości 2021 r. na niższym poziomie. Jak będzie? Przekonamy się już niedługo - jak tylko pierwsze samorządy zaczną określać wysokość opłat.