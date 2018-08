Zmiana nazwiska po ślubie - aktualizacja danych osobowych w dokumentach

Zmiana nazwiska po ślubie w 5 krokach: Kiedy i jak zaktualizować dane osobowe

Zazwyczaj wraz ze zmianą stanu cywilnego następuje konieczność zmiany danych osobowych, z czym wiąże się szereg formalności, od wymiany dokumentów po aktualizację swoich danych w pracy, na uczelni czy w banku. Od czego należy zacząć, aby nie zagubić się w gąszczu obowiązków?

Zmiana nazwiska oznacza konieczność wymiany dowodu, prawa jazdy, paszportu czy dowodu rejestracyjnego pojazdu. W pierwszej kolejności, po otrzymaniu skróconego odpisu aktu małżeństwa, powinniśmy dokonać zmiany danych w dokumencie tożsamości. Dowód należy bowiem wymienić niezwłocznie, mimo że dokument traci ważność po czterech miesiącach od daty ślubu.

reklama reklama

Polecamy: Kodeks pracy 2018. Praktyczny komentarz z przykładami PREMIUM

1. Odbierz akt zawarcia małżeństwa

W przypadku ślubu cywilnego, kierownik USC sporządza akt zawarcia małżeństwa, którego skrócony odpis można otrzymać bezpośrednio po ceremonii. Choć dokument jest zazwyczaj wydawany kolejnego dnia roboczego. Inaczej wygląda sprawa odbioru aktu po najpopularniejszym rodzaju ślubu w Polsce, czyli po ślubie konkordatowym. Zgodnie z artykułem 8 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, duchowny sprawujący ceremoniał ślubny przesyła do USC oświadczenie małżonków o woli zawarcia związku nie później niż 5 dni od ślubu. Skrócony odpis aktu małżeństwa zostanie wysłany przez USC na wskazany adres. Jeśli nie otrzymaliśmy aktu drogą pocztową, najlepiej po 14 dniach od zawarcia związku małżeńskiego udać się do dowolnego Urzędu Stanu Cywilnego z wnioskiem o wystawienie skróconego odpisu.

Pierwszy egzemplarz skróconego odpisu aktu małżeństwa jest bezpłatny, za każdy kolejny trzeba zapłacić 22 zł. Natomiast, za odpis zupełny należy zapłacić 33 zł.

2. Udaj się do urzędu gminy, albo zostań w domu przed komputerem

Jeśli po zawarciu związku, małżonkowie dokonali zmiany zamieszkania i chcieliby zmienić meldunek, powinni zgłosić się do urzędu gminy właściwego nowemu miejscu zamieszkania albo wypełnić wniosek przez internet z użyciem profilu zaufanego. Wydanie zaświadczenia o meldunku stałym jest bezpłatne. Natomiast, jeśli chcemy otrzymać zaświadczenie o pobycie czasowym musimy uiścić 17 złotych.

Nawet jeśli nie małżonkowie nie zmieniają adresu zameldowania, to nadal większość kobiet przyjmuje nazwisko męża. Z tego względu, muszą wymienić dowód. Tak jak w przypadku zameldowania, wniosek o dowód można złożyć internetowo z użyciem profilu zaufanego albo wraz z skróconym odpisem aktu ślubu udać się do dowolnego urzędu. Wniosek o zmianę dowodu można znaleźć na stronach rządowych i wypełnić przed przyjściem do urzędu (można poprosić urzędnika o jego wydrukowanie) albo wypełnić na miejscu.