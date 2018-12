Wyższe kryterium dochodowe dla świadczenia 500 plus?

Rafalska o "500 plus": Wynagrodzenie minimalne nie może być barierą dostępu

Jeżeli wynagrodzenie minimalne będzie rosło tak szybko, że będzie stanowiło barierę dostępu do tego świadczenia, to kryterium dochodowe upoważniające do świadczenia "Rodzina 500 plus" musi być podniesione – powiedziała w czwartek minister rodziny i pracy Elżbieta Rafalska.

Minister podsumowywała w czwartek na konferencji prasowej ostatnie trzy lata w MRPiPS. Dziennikarze pytali ją m.in. o plany resortu i o priorytety. Odpowiadając, Rafalska mówiła m.in., że wyzwaniem jest sytuacja na rynku pracy.

"Chcemy, by zostały przyjęte nowe rozwiązania, które odpowiedzą na nowe wyzwania na rynku pracy, a więc nowa ustawa o rynku pracy" – powiedziała. Wymieniła też poprawę sytuację osób niepełnosprawnych i osób samotnie wychowujących dzieci.

W tym kontekście minister rodziny i pracy mówiła też o świadczeniu "Rodzina 500 plus". Przypomniała, że "po pierwszym roku funkcjonowania został on gruntownie oceniony, bo był przegląd systemu wsparcia". "Już było wiele zmian, które usprawniało, zmieniało i uszczelniało też ten system. I na pewno staniemy wobec konieczności zweryfikowania kryterium dochodowego, jak będziemy mieli zrobione analizy finansowe, to z całą pewnością poinformujemy państwa" – zapowiedziała.

"Absolutnie nie chcemy, żeby była sytuacja, w której rodzina dwuosobowa, w której jeden z rodziców zarabia minimalne wynagrodzenie, traciła prawo do świadczenia +Rodzina 500 plus+, a więc jeżeli wynagrodzenie minimalne będzie rosło tak szybko, że będzie stanowiło barierę dostępu do tego świadczenia, to kryterium musi być oczywiście podniesione. I to jest to, co w 2019 r. też analizujemy" – powiedziała Rafalska.

W ramach programu "Rodzina 500 plus" przysługuje świadczenie wychowawcze w kwocie 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez kryterium dochodowego. Rodziny o niskich dochodach otrzymują wsparcie także dla pierwszego dziecka, jeśli spełniają kryterium przeciętnego miesięcznego dochodu 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego. (PAP)

Autorki: Danuta Starzyńska-Rosiecka, Karolina Kropiwiec

