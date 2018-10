500 plus w okresie 2018/2019 – uprawnieni, kryterium dochodowe, wniosek

500 plus, czyli świadczenie wychowawcze

Świadczenie potocznie nazywane 500 plus to w istocie świadczenie wychowawcze określone w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Celem świadczenia jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Pierwsze wnioski o wypłatę świadczeń wychowawczych rodzice składali w kwietniu 2016 r.

Z raportu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, iż z programem „Rodzina 500 plus” zostało objętych 54,1 procent wszystkich dzieci do 18 lat (dane na koniec czerwca 2018 r.).

Ważny termin

Aby otrzymać świadczenie na pełny okres 2018/2019, wniosek należy złożyć do końca października 2018 r. Jeżeli wniosek zostanie złożony do końca października, to świadczenie otrzymamy od października 2018 r. do września 2019 r.

Jak złożyć wniosek?

Można to zrobić na kilka sposobów. Po pierwsze, dokumenty można złożyć w tradycyjnej papierowej formie w swojej gminie. Drugą możliwością jest wnioskowanie w formie elektronicznej przez portal Emp@tia, a trzecią – bankowość elektroniczna.

Wniosek o świadczenie wychowawcze można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

Kwota świadczenia wychowawczego

Jak potoczna nazwa wskazuje, świadczenie przysługuje w kwocie 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.

Kto jest uprawniony do otrzymania świadczenia 500 plus?

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka.

Istotny jest wiek dziecka. Pomoc nie zostanie wypłacona, jeżeli dziecko ukończyło 18. rok życia.

W pewnych sytuacjach wsparcie nie zostanie wypłacone. Są to przypadki, gdy:

1) dziecko pozostaje w związku małżeńskim;

2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

3) pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;

4) członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że: