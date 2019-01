Waloryzacja emerytur i rent - 1 marca 2019 r.

Wyższa najniższa emerytura i renta z tytułu niezdolności do pracy od 1 marca 2019 r.

Dnia 20 grudnia 2018 r. zakończyło się 69. posiedzenie Senatu, podczas którego rozpatrzono 16 ustaw. Senatorowie przyjęli bez poprawek Ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy), podwyższającą od 1 marca 2019 r. najniższą emeryturę i rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy do 1100 zł, a najniższą rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy do 825 zł.

O co chodzi w tej ustawie? Odc. 20 nowela ustawy o emeryturach i rentach

Zapraszamy do obejrzenia kolejnego odcinka programu "O co chodzi w tej ustawie?". Tym razem na na pytania dotyczące uchwalonej 20 grudnia 2018 r. w Senacie nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach odpowiada senator Ryszard Majer.

Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy), modyfikuje zasady waloryzacji i podwyższa najniższe świadczenia. Od 1 marca 2019 r. najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wzrosną ze 1029,80 zł do 1100 zł, a najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy – z 772,35 zł do 825 zł.

„O co chodzi w tej ustawie?" to program Kancelarii Senatu. Celem programu jest wyjaśnienie kwestii, które budzą dyskusje i edukacja obywateli. Senatorowie prezentują własne poglądy na temat uchwał i ustaw, nad którymi pracowali. Kancelaria Senatu zastrzega, że nie jest to oficjalna interpretacja tworzonego prawa, a materiał nie stanowi wykładni przepisów prawa.