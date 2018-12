Najniższa emerytura i renta w 2019 r.

Najniższe emerytury i renty 2019

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, w świetle którego od przyszłego roku wzrosną świadczenia wypłacane emerytom. Najniższe emerytury wyniosą 1100 złotych, a wszystkie świadczenia wzrosną o co najmniej 70 złotych.

Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, przyjęty właśnie przez rząd. Projekt nowych przepisów powstał przede wszystkim z myślą o najuboższych seniorach. Gospodarzem projektu jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Celem proponowanych zmian jest zapewnienie zachowania realnej wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego przy jednoczesnym dodatkowym wsparciu świadczeniobiorców o najniższych świadczeniach.

reklama reklama

Założenia projektu ustawy

Nowela zakłada, że w marcu 2019 roku najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wzrosną do kwoty 1 100 zł. Obecnie to 1029,80 złotych.

- Z każdą kolejną waloryzacją staramy się wspomóc seniorów, podnosząc świadczenia. Waloryzacja w bieżącym roku była najwyższa w ciągu ostatnich pięciu lat (świadczenia wzrosły o 2,98 proc. – red.) – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. – Wiedząc, że jest duża grupa osób, które otrzymują niskie świadczenia proponujemy też podniesienie minimalnych emerytur. Mam nadzieję, że dzięki podejmowanym działaniom polepszy się jakość życia seniorów – dodaje minister Rafalska.

Polecamy: Pracownicze plany kapitałowe. Nowe obowiązki pracodawców - wydanie specjalne nr 2/2018

Również najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrośnie z 772,35 złotych do 825 złotych. Modyfikacja zasad waloryzacji będzie miała zastosowanie także do emerytur i rent rolników, służb mundurowych oraz emerytur pomostowych i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.

Ale to nie wszystko. Rząd proponuje, żeby świadczenia emerytalno-rentowe wzrosły (według prognozy) o 3,26 proc., jednak nie mniej niż o 70 złotych. Oznacza to, że najniższe świadczenia zostaną w przyszłym roku podwyższone o 6,8 proc, dwa razy wyżej niż gdyby zastosować ustawowy prognozowany wskaźnik waloryzacji.

Podwyżką zostanie objętych ok. 6,2 mln emerytów. Na nowych zasadach zyskają przede wszystkim osoby, których świadczenie nie przekracza 2147,30 złotych brutto.

Waloryzacja rent i emerytur

Już tegoroczna waloryzacja świadczeń była najwyższa od 5 lat – emerytury i renty wzrosły o 2,98 proc. Z kolei w 2017 roku rząd Prawa i Sprawiedliwości podniósł minimalną emeryturę z 882,56 złotych do 1.000 złotych, co oznaczało ponad 13 proc. wzrost. W 2016 roku (obok ustawowej waloryzacji) seniorom zostały wypłacone jednorazowe dodatki (od 50 do 400 złotych netto).

W sumie najniższe świadczenia dla emerytów w latach 2016-2019 wzrosną za rządów PiS o jedną czwartą (w latach 2016-2019).

W 2015 roku na waloryzację rent i emerytur przeznaczono 3,55 mld złotych. W bieżącym roku będzie to 5,96 mld złotych. Koszt waloryzacji od marca 2019 roku wyniesie niespełna 8,4 mld złotych.

Podstawa prawna:

Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych