Wnioski o nowe e-dowody osobiste od 4 marca 2019 r.

e-dowód – start: marzec 2019

Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (KRMC) przyjął dziś informację Ministra Cyfryzacji o stanie przygotowania do wdrożenia e-dowodu w Polsce. Według obecnego stanu prac e-dowód zostanie wdrożony 4 marca 2019 r., tj. zgodnie z ustawą o dowodach osobistych oraz zobowiązaniami wobec Komisji Europejskiej.

- E-dowód to wielofunkcyjny dokument z warstwą elektroniczną – mówi Marek Zagórski, minister cyfryzacji. - Będzie bezpiecznym narzędziem do komunikacji obywatela z administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi – dodaje.

reklama reklama

Nowy dowód będzie zewnętrznie podobny do obecnego, wewnątrz będzie jednak znajdował się chip, w którego pamięci znajdą się m.in. dane identyfikacyjne umieszczone w warstwie graficznej, w tym zdjęcie biometryczne.

Wnioski o wydanie nowego dowodu osobistego z warstwą elektroniczną będzie można składać od 4 marca 2019 r. Będzie to dotyczyło przede wszystkim osób, których dowody straciły ważność lub w przypadku zniszczenia czy utraty dokumentu. Proces wymiany dowodów będzie rozłożony na 10 lat i potrwa do 2029 r.

E-dowód to wspólny projekt MSWiA oraz MC.

Polecamy: Pokolenie millenialsów jest wypalone. Potrzebuje rozwoju, a nie tylko pracy

E-dowód – pomyślne testy w urzędach

Ministerstwo Cyfryzacji wspólnie z Centralnym Ośrodkiem Informatyki oraz przedstawicielami MSWiA oraz PWPW przeprowadziło w weekend testy dowodu osobistego z warstwą elektroniczną. Urzędnicy, którzy brali udział w testach sprawdzali działanie e-dowodu w warunkach rzeczywistych. Testy przebiegły pomyślnie.

W pierwszej turze działanie e-dowodu było sprawdzane w Urzędzie Miasta Ełku. Urzędnicy sprawdzali tam procedury związane z nowym dowodem. Testowali nie tylko samo działanie e-dowodu, ale też przyjmowanie wniosku o jego wydanie, nadawanie przez obywatela kodu PIN dla dokumentu, jego zawieszanie, a także inne procesy związane z użyciem dowodu osobistego z warstwą elektroniczną.

- Chodziło o to, by sprawdzić działanie dokumentu w realnych warunkach, w jakich będzie on w rzeczywistości używany – wyjaśnia Marek Zagórski, Minister Cyfryzacji.

Wszystkie testowane scenariusze przebiegły pomyślnie i potwierdziły, że wszystko działa tak jak powinno. - Finalizujemy wreszcie projekt, który powinien być zakończony już wiele lat temu – podsumowuje Marek Zagórski.

W kolejnych tygodniach podobne testy przeprowadzane zostaną jeszcze z kilkudziesięcioma innymi urzędami z całego kraju. 28 stycznia Centralny Ośrodek Informatyki udostępni interaktywny kurs szkoleniowy dla urzędników, na platformie działa też forum internetowe, na którym przedstawiciele gmin mogą wymieniać się doświadczeniami i zadawać pytania ekspertom z COI. Z końcem stycznia urzędnikom zostanie również udostępniony specjalny pakiet informacyjno-szkoleniowy.