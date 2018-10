Zdjęcie do dowodu osobistego - wymogi na 2019 r.

Jedną z informacji, które znajdują się w dowodzie osobistym jest wizerunek jego właściciela. Zdjęcie do dowodu osobistego, podobnie jak zdjęcie paszportowe, musi spełniać określone wymogi.

Wymogi zdjęcia do dowodu

Wymagania jakie musi spełnić zdjęcie do dowodu zostały określone w rozporządzeniu w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.

Zgodnie z § 7 rozporządzenia: do wniosku załącza się kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 mm x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami (jasne szkła są dopuszczalne jeśli oczy są dobrze widoczne, a w szkłach nie odbija się światło), patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

Bardzo ważne jest to by do wniosku dołączyć aktualne zdjęcie, a więc takie, które zostało zrobione nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Jeżeli wniosek składany jest w formie papierowej należy dołączyć do niego wydrukowane, kolorowe zdjęcie w formacie 35 mm x 45 mm. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej należy załączyć plik zawierający fotografię o rozdzielczości co najmniej 492 ´ 633 piksele i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35 mm x 45 mm.

Kiedy można odstąpić od wymogów?

Jeżeli chodzi o okulary z ciemnymi szkłami, przepisy dopuszczają zdjęcie w okularach z tego typu szkłami w sytuacji, gdy osoba składająca wniosek ma wrodzone lub nabyte wady wzroku, trzeba to jednak odpowiednio udokumentować np. orzeczeniem o niepełnosprawności.

Nakrycia głowy dopuszczalne są w przypadku osób, które noszą je zgodnie z zasadami swojego wyznania. Warunkiem koniecznym jest jednak to by wizerunek twarzy był w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.