Wniosek o 500 plus od 1 lipca 2019 r.

Projekt ustawy 500 plus na każde dziecko w najbliższych dniach trafi do konsultacji - Szwed, MRPiPS

Projekt ustawy 500 plus na każde dziecko w najbliższych dniach trafi do konsultacji społecznych - poinformował w środę wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed, w Programie I Polskiego Radia.

"Mamy przygotowany projekt, na dniach trafi on do konsultacji społecznych, wejście w życie ustawy przewidywane jest na 1 lipca. Program obejmie wszystkie dzieci do 18 roku życia, nie ma już kryterium dochodowego na pierwsze dziecko. 1 lipca składamy wniosek w formie elektronicznej, 1 sierpnia w formie papierowej, i w ciągu trzech miesięcy będą wypłacana pierwsze świadczenia, z wyrównaniem" - powiedział Szwed.

reklama reklama

Jak wynika z ostatnich zapowiedzi programowych PiS, od 1 lipca 2019 r. świadczenie 500+ obejmie także pierwsze dziecko w rodzinie. Koszt wprowadzania programu ma wynieść około 20 mld zł rocznie.

Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej zaznaczył, że potrzebne będzie dodatkowe posiedzenie Sejmu.

"Wydaje się dziś, że powinno być dodatkowe posiedzenie Sejmu, żebyśmy w tych terminach tę +mapę drogową+ zrealizowali. Wiem, że takie rozmowy były prowadzone z marszałkiem Kuchcińskim" - powiedział. (PAP Biznes)

pat/

Polecamy serwis: 500 plus