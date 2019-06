Dyrektywa w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów.

Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów: Rada przyjmuje nowe przepisy

Rada przyjęła dziś dyrektywę o równowadze między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. Dyrektywa ma zwiększyć uczestnictwo kobiet w rynku pracy oraz korzystanie z urlopów rodzinnych i elastycznej organizacji pracy. Ma też dać pracownikom możliwość otrzymywania urlopu na opiekę nad krewnymi potrzebującymi wsparcia. Uregulowania te oznaczają, że rodzice i opiekunowie będą mogli lepiej godzić życie zawodowe z prywatnym, a przedsiębiorstwa odniosą korzyści z większej motywacji pracowników.

Dyrektywa ta jest kolejnym krokiem w promowaniu równości kobiet i mężczyzn w UE. Obecnie nie ma zbyt wielu zachęt dla mężczyzn, by korzystali z urlopu rodzicielskiego czy ojcowskiego albo by podejmowali się obowiązków opiekuńczych. Dyrektywa daje im nowe możliwości w tym zakresie. W efekcie kobiety będą obarczone mniejszą ilością niepłatnej pracy i zyskają więcej czasu na płatne zatrudnienie. Pomoże to też zmniejszyć różnicę w wynagradzaniu kobiet i mężczyzn.

Marius-Constantin Budăi, rumuński minister pracy i sprawiedliwości społecznej

Główne elementy dyrektywy

– ojcom albo drugim rodzicom przysługiwać będzie urlop ojcowski w wymiarze przynajmniej 10 dni roboczych w okresie narodzin dziecka, płatny w takiej samej wysokości, jaką prawo UE obecnie przewiduje dla urlopu macierzyńskiego (zgodnie z art. 11 dyrektywy Rady 92/85/EWG). Prawo do urlopu ojcowskiego nie będzie uzależnione od stażu pracy. Wypłata przysługującego za ten urlop wynagrodzenia może jednak wymagać przynajmniej 6-miesięcznego stażu. Państwa członkowskie z korzystniejszymi systemami urlopów rodzicielskich będą mogły utrzymać swoje obecne rozwiązania krajowe urlop rodzicielski – indywidualne prawo do 4 miesięcy urlopu rodzicielskiego, z których 2 miesiące nie podlegają przeniesieniu na drugiego rodzica i są płatne. O poziomie wynagrodzenia i wieku granicznym dziecka będą decydować państwa członkowskie

– nowość w prawie unijnym dla pracowników zajmujących się krewnymi, którzy z poważnych względów zdrowotnych potrzebują opieki lub wsparcia. Ma wynosić 5 dni roboczych rocznie. Państwa członkowskie będą mogły określić inny okres referencyjny oraz decydować, czy urlop przyznawać na zasadzie indywidualnej i na jakich ewentualnych dodatkowych warunkach elastyczna organizacja pracy – prawo rodziców do występowania o taką organizację pracy zostało rozszerzone na pracujących opiekunów.

Kontekst i dalsze kroki

Komisja przedstawiła projekt dyrektywy w kwietniu 2017 r. 21 czerwca 2018 r. Rada przyjęła stanowisko, które stanowiło podstawę negocjacji z Parlamentem Europejskim. Prezydencja Rady porozumiała się z Parlamentem 24 stycznia 2019 r., a 4 kwietnia 2019 r. Parlament przeprowadził głosowanie. Dyrektywa przyjęta dziś przez Radę zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE. Dwudziestego dnia po publikacji wejdzie w życie. Państwa członkowskie będą wtedy mieć 3 lata, by przyjąć przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania dyrektywy.

Podstawa prawna:

Źródło: europa.eu