Rehabilitacja kompleksowa z PFRON - projekt pilotażowy dla 600 niepełnosprawnych

Pilotażowy program PFRON

Osoby, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, potrzebują kompleksowej rehabilitacji. Dopiero wówczas mogą wrócić na rynek pracy. Z myślą o nich startuje pilotażowy program o wartości 85,3 mln zł.

– Ten program wprost odpowiada na coś, co dla osób niepełnosprawnych jest niesamowicie ważne. Tą sprawą jest praca, jest aktywność zawodowa. Program ma na celu przywracać osoby niepełnosprawne na rynek pracy – powiedział podczas spotkania prasowego w PFRON wiceminister Krzysztof Michałkiewicz.

reklama reklama



Polecamy: Świadczenia z pomocy społecznej. Postępowanie administracyjne

Cztery ośrodki rehabilitacji, wsparcie dla 600 osób niepełnosprawnych

Projekt jest realizowany przy współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym. W czerwcu PFRON podpisał umowy z czterema Ośrodkami Rehabilitacji Kompleksowej – w Wągrowcu, Ustroniu, Grębiszewie i Nałęczowie – które w ramach pilotażu, w ciągu trzech lat obejmą wsparciem 600 osób niepełnosprawnych z różnych regionów Polski. Uczestnicy projektu otrzymają pełne wsparcie z zakresu rehabilitacji medycznej, zawodowej i psychospołecznej. Osoby niepełnosprawne będą mogły korzystać z pobytu stałego w czterech ośrodkach lub dojeżdżać na zajęcia.

Szczegóły programu i trzy moduły

– Wybór miejsc jest nieprzypadkowy – zależało nam, aby równy dostęp do placówek mieli mieszkańcy wszystkich polskich województw – podkreśliła Marlena Maląg, prezes PFRON.

Minimalny pobyt w ośrodku to 3-4 miesiące, natomiast średni czas pobytu to 9 miesięcy z możliwością wydłużenia do 12 miesięcy. Pobyt, rehabilitacja i szkolenia są bezpłatne. W ośrodkach możliwe będzie także zakwaterowanie. Na rehabilitację kompleksową składają się trzy moduły: zawodowy, psychospołeczny i medyczny. Ich realizacja będzie indywidualnie dostosowana do potrzeb osoby niepełnosprawnej.

Nabór do pilotażu trwa

Pilotaż potrwa do września 2022 r. ale pierwsi chętni trafią do ośrodków już we wrześniu br.

Projekt jest współfinansowany jest przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój POWER 2014-2020) oraz przez Budżet Państwa.