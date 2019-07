Bezpłatny pobyt w szpitalu dla opiekuna osoby niepełnosprawnej.

Od lipca pobyt opiekuna przy dziecku lub osobie niepełnosprawnej jest bezpłatny

Zgodnie z nowymi przepisami podmioty lecznicze nie mają prawa do pobierania opłat od rodziców lub opiekunów za pobyt z dzieckiem albo osobą z niepełnosprawnością w stopniu znacznym w szpitalu lub innym zakładzie leczniczym. Prezydent 6 czerwca 2019 r. podpisał nowelizację ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Doprecyzowanie przepisów ustawy pozwoliło na rozszerzenie prawa pacjenta do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, które dotychczas dotyczyło jedynie pacjentek w warunkach ciąży, porodu i połogu. Poprzez zmianę przepisów prawem do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej zostali objęci pacjenci małoletni albo posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Ustawa precyzuje również, że przez dodatkową opiekę pielęgnacyjną, w podmiocie leczniczym, nad pacjentami małoletnimi albo posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności rozumie się prawo do pobytu wraz z nim przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego.

Bez opłat

Wprowadzony nowelizacją brak możliwości pobierania opłat od rodziców lub opiekunów przez szpitale odpowiada potrzebie ujednolicenia zasad, które były dotychczas interpretowane w sposób zróżnicowany. Mimo że opłaty nie były na ogół wysokie, to w sytuacji konieczności dłuższego pobytu rodziców lub opiekunów w szpitalu przy dziecku lub osobie z niepełnosprawnością, suma stawała się znacznym obciążeniem dla rodzinnego budżetu. Z uwagi na rosnące w czasie koszty mogło to być również powodem rezygnacji z takiego pobytu, który jest oceniany jako korzystny dla pacjenta.

- Pobyt w szpitalu wiąże się z dużym stresem i obciążeniem, które z pewnością mają negatywny wpływ na proces leczenia, dlatego obecność opiekuna, najczęściej bliskiej osoby, jest nieocenionym wsparciem – mówi prezes Zarządu PFRON Marlena Maląg. Podkreśla ona również możliwość skorzystania z dofinansowania pobytu osób niepełnosprawnych i ich opiekunów na turnusach rehabilitacyjnych, które można uzyskać z PFRON. - Turnusy rehabilitacyjne dofinansowane przez fundusz można uznać za kolejny po rehabilitacji leczniczej etap na drodze do poprawy kondycji. W odróżnieniu od pobytów sanatoryjnych NFZ, które koncentrują się na rehabilitacji leczniczej osób indywidualnych, na turnusach znaczącą wagę przykłada się do aktywności społecznej i zorganizowanych działań grupowych. Mają one niezwykle pozytywny wpływ na powrót do aktywności po przebytym leczeniu – dodaje Marlena Maląg, Prezes PFRON.