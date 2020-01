Wysokość emerytur i rent od 1 marca 2020 r.

Wysokość emerytur w 2020 r.

1200 zł – tyle od 1 marca br. wyniesie najniższa emerytura. Sejm przyjął właśnie ustawę dotyczącej waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych. Z jej zapisów wynika, że świadczenia będą wzrastały o ustawowy wskaźnik waloryzacji [red. przewidziany wskaźnik waloryzacji na 2020 r. wynosi 103,24%], jednak nie mniej niż o 70 zł. – To bardzo dobra wiadomość – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Waloryzacja świadczeń rentowo-emerytalnych to ważny krok w kierunku zapewnienia podstawowego bezpieczeństwa finansowego obywateli.

– Osoby starsze stosunkowo dużo pieniędzy wydają np. na utrzymanie mieszkania czy zakup żywności, ponieważ zwykle prowadzą małe, jedno lub dwuosobowe gospodarstwa domowe. Do tego dochodzą też wydatki na lekarstwa, a to nierzadko spore kwoty. Dlatego wspieranie osób starszych, m.in. poprzez podwyżki rent i emerytur, jest tak ważne. Stąd decyzja o modyfikacji w 2020 r. dotychczas obowiązujących zasad waloryzacji – mówi minister Marlena Maląg.

Wyższe najniższe emerytury i renty

Przyjęta przez Sejm ustawa zakłada zastosowanie ustawowego wskaźnika waloryzacji, przy zapewnieniu minimalnej gwarantowanej podwyżki świadczenia na poziomie 70 zł, a także podwyższenie najniższych świadczeń odpowiednio do:

1200 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej

w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej 900 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy

Przy takiej zmianie sposobu waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych, osoby pobierające najniższe emerytury i renty dostałyby kwotę waloryzacji na poziomie 100 zł. W przypadku rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy – 75 zł. Gdyby zastosowano dotychczasowe zasady waloryzacji świadczeń, otrzymałyby kwotę 35,64 zł (w przypadku rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy – 26,73 zł). Tak więc w przypadku najniższych emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy – w stosunku do obecnie obowiązujących zasad waloryzacji – podwyżka świadczenia byłaby wyższa o 64,36 zł.

Oznacza to, że świadczenia te zostaną podwyższone o 9,09 proc., zamiast o 3,24 proc. (przy zachowaniu w 2020 r. dotychczasowych zasad waloryzacji świadczeń).

Wzrost progu dochodowego przy świadczeniu uzupełniającym dla niesamodzielnych

– Dodatkowo w związku z waloryzacją emerytur i rent próg dochodowy przy świadczeniu uzupełniającym dla osób niesamodzielnych wzrośnie z 1600 zł do 1700 zł – dodaje szefowa MRPiPS.