Dłuższa praca to wyższa emerytura

Im dłużej pracujesz tym wyższa jest twoja emerytura

System emerytalny w naszym kraju opiera się na tej prostej zasadzie, że im dłużej pracujemy, tym wyższa będzie nasza emerytura. Dzięki dłuższej pracy gromadzimy, bowiem więcej środków ze składek na naszym indywidualnym koncie emerytalnym i krótsza jest prognozowana średnia naszego życia, gdy już zdecydujemy się przejść na emeryturę. To ważne gdyż emeryturę liczymy, dzieląc zebrane składki przez statystyczną średnią dalszą długość życia.

Każdy dodatkowy rok pracy zwiększa emeryturę o 8-10%

Każdy dodatkowy rok pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego podnosi średnią wysokość emerytury o 8-10 proc. Obecnie Polacy są wśród pracujących najkrócej w Europie, a pobierają świadczenia coraz dłużej gdyż żyjemy coraz dłużej. Przeciętna emerytura wypłacana w 2018 r. wynosiła: 2 257,69 co stanowiło ok 47% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Przykłady z Dolnego Śląska

30 groszy, co miesiąc wpływa na konto wrocławianki, która w swoim życiu przepracowała zaledwie cztery miesiące i uzbierała niespełna 80 zł składek. Najwyższą emeryturę wypłaca ZUS mieszkańcowi Wałbrzycha. 13 tys. złotych dostaje pan, który na emeryturę przeszedł dopiero po ukończeniu 72 lat, po 53 latach pracy.

- Osoby, które dostają wysokie emerytury to seniorzy, którzy na emeryturę przeszli późno dopiero po przepracowaniu wielu dziesiątków lat. Oczywiście wysokość naszych zarobków ma także wpływ na to, co na nasze konto będzie wpływało po zakończeniu aktywności zawodowej ale liczą się przede wszystkim staż, regularny wpływ składek na emerytalne konto i nie śpieszenie się z przejściem na emeryturę – mówi Iwona Kowalska – Matis Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

– Wśród dobrze sytuowanych seniorów są pracownicy naukowi, lekarze i osoby zajmujące kierownicze stanowiska w różnych branżach. Stosunkowo niewielkie emerytury dostają natomiast przedsiębiorcy. To jest efekt tego, że w czasie prowadzenia działalności gospodarczej odprowadzali do ZUS najniższe z możliwych składki. Cudów nie ma, jeśli nie płacimy składek na ubezpieczenie społeczne, nie spodziewajmy się, że emerytura będzie wysoka – wyjaśnia Kowalska-Matis.

Trudniejsza niż panów jest sytuacja dolnośląskich emerytek. Seniorki mieszkające na Dolnym Śląsku dostają ponad tysiąc złotych mniej niż mężczyźni. Wynika to z m.in. z mniejszych zarobków kobiet, niższego wieku emerytalnego pań oraz tego, że żyją dłużej niż mężczyźni. Po obniżeniu wieku emerytalnego kobiety w Polsce mogą zakończyć pracę, gdy osiągną 60 lat, mężczyźni pracują do 65 lat. Tymczasem według danych GUS, za 2016 rok mężczyźni w Polsce żyli przeciętnie 73,9 lat, natomiast kobiety 81,9 lat. W porównaniu z 1990 roku żyjemy, więc dłużej odpowiednio o 7,7 i 6,7 lat. Natomiast w 2017 roku przeciętna długość życia Polaków po osiągnięciu wieku emerytalnego skróciła się o miesiąc. Ma to znaczenie dla osób przechodzących na emeryturę. Im niższa średnia, tym wyższe emerytury. Jeden miesiąc mniej w średniej długości życia to wzrost świadczenia z ZUS o 0,5 proc.