Tarcza Antykryzysowa 3.0 uchwalona przez Sejm

Sejm uchwalił nowelizację tarczy antykryzysowej

Sejm uchwalił w czwartek nowelizację tarczy antykryzysowej, która zakłada m.in. dokapitalizowanie Agencji Rozwoju Przemysłu, wsparcie sektora drzewnego oraz zwiększenie ochrony pożyczkobiorców.

Za uchwaleniem ustawy wraz z poprawkami głosowało 233 posłów, przeciw było 212, a 11 parlamentarzystów się wstrzymało. Teraz ustawa trafi pod obrady Senatu.

Chodzi o przygotowaną przez rząd ustawę o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Minister w KPRM Łukasz Schreiber mówił w czwartek w Sejmie, że w ramach tarczy antykryzysowej złożono już 2,7 mln wniosków. "Z wczoraj do dziś wsparcie w ramach trzech mechanizmów - nie mówię o zwolnieniach z ZUS, tylko o konkretnych środkach, które trafiły do przedsiębiorców: z mikropożyczek, z ochrony miejsc pracy, z postojowego - 390 mln zł trafiło" - przekazał posłom jeszcze przed głosowaniem ustawy.

Dodał, że Tarcza finansowa to wielki plan ratowania polskich firm, który zaprezentował premier Mateusz Morawiecki. Wyjaśnił, że chodzi o 100 mld zł, z czego 75 proc. w tych subwencjach może być umorzone. Dodał, że wiąże się to z ochroną miejsc pracy. "Z wczoraj do dziś już trafiło do przedsiębiorców ponad 350 mln zł, a więc łącznie z tych dwóch mechanizmów ponad 700 mln zł" - mówił minister.

Schreiber prosił o poparcie ustawy. "To jest ustawa, która ma pomóc Polakom, która ma pomóc przedsiębiorcom" - podkreślił.

Przed przystąpieniem do głosowań, przewodniczący komisji finansów Henryk Kowalczyk (PiS) przekazał posłom, że w trakcie drugiego czytania do projektu ustawy zgłoszono 72 poprawki. Komisja rozpatrzyła wszystkie i zarekomendowała przyjęcie kilku z nich, w większości autorstwa PiS.

Zyskały one także niezbędną większość, by znaleźć się w noweli. Precyzowały one niektóre przepisy. Jedna z nich odnosiła się do procedury postępowania przed sądem ws. przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Sejm poparł też poprawkę wspólnie złożoną przez partię rządzącą i Lewicę, która przewiduje, by przesyłki pocztowe dla prokuratury oraz sądów były roznoszone przez listonoszy, a nie były dostarczane w formie elektronicznej.

Izba przyjęła również poprawkę zgłoszoną przez KO i Lewicę, która wykreśla z ustawy przepisy dot. Karty Nauczyciela.

Poparcia większości posłów nie uzyskała z kolei - wcześniej pozytywnie zarekomendowana przez komisję finansów - poprawka KO zakładająca zwiększenie zasiłku dla bezrobotnych do 1,8 tys. zł.