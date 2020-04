Alimenty natychmiastowe w ramach "Tarczy antykryzysowej" - propozycja RPD

RPD apeluje o pilne wprowadzenie alimentów natychmiastowych

Dzieci, którym należą się alimenty, nie mogą być w czasie pandemii pozbawione środków do życia; sprawy w sądach stanęły, dlatego szansą na szybką pomoc dla najmłodszych jest pilne przyjęcie ustawy o alimentach natychmiastowych - wskazał rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak.

Rzecznik zaproponował, by przepisy w sprawie alimentów natychmiastowych zostały wprowadzone jako część "Tarczy antykryzysowej". Przekonywał, że będą one mogły być przyznawane w uproszczonej procedurze w ciągu kilku dni, bez długotrwałych rozpraw.

"Dzieci z rodzin, w których jeden z rodziców powinien być objęty obowiązkiem alimentacyjnym, nie wolno skazywać na czekanie, aż minie pandemia i można będzie w sądach bez przeszkód przeprowadzać sprawy alimentacyjne, związane m.in. z udziałem świadków. Te dzieci potrzebują środków materialnych do życia już teraz, a nie dopiero za kilka miesięcy, a może za rok i dłużej" - ocenił.

Pawlak poinformował, że ma on projekt takiego rozwiązania. Przypomniał, że jego idea narodziła się w Ministerstwie Sprawiedliwości, kiedy jeszcze pracował w resorcie. Podkreślił, że z projektem w 2019 r. zgadzały się wszystkie strony polityczne. Wskazał, że Sejm poprzedniej kadencji nie zdążył uchwalić reformy prawa rodzinnego, której częścią były przepisy wprowadzające alimenty natychmiastowe i projekt ten uległ zasadzie dyskontynuacji prac legislacyjnych parlamentu.

Rzecznik Praw Dziecka przekazał, że - wspierając starania Ministerstwa Sprawiedliwości o przywrócenie projektu - wychodzi z własną inicjatywą, by z planowanej reformy w trybie pilnym wyodrębnić regulacje o alimentach natychmiastowych i wprowadzić je do kolejnej "Tarczy antykryzysowej". W tym celu przygotował odpowiedni projekt i zwrócił się o wsparcie do prezydenta Andrzeja Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego, ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry i szefowej MRPiPS Marleny Maląg oraz parlamentu.

"Nie wolno nam obojętnie przyglądać się sytuacji dzieci, które nie są winne temu, że pomiędzy ich rodzicami doszło do konfliktu i rozstania. Tym dzieciom, tak jak wszystkim innym, należą się środki do życia, gwarantowane przez matkę i ojca" – podkreślił Pawlak.

Zgodnie z propozycją RPD, przyznanie alimentów natychmiastowych na rzecz dziecka od rodziców ma się odbywać w ciągu kilku dni w postępowaniu nakazowym alimentacyjnym. Intencją - jak pisze rzecznik - jest to, by samotni rodzice w prosty i szybki sposób mogli otrzymać pieniądze, co jest niezbędne zwłaszcza w trudnym czasie pandemii. Zachowana zostanie przy tym możliwość odwołania się od alimentacyjnego nakazu zapłaty.