Sezonowe zatrudnienie to forma pracy, która wyróżnia się kilkoma charakterystycznymi cechami, istotnymi zarówno dla pracowników jak i pracodawców. Na czym polega, w jakim sektorze można znaleźć pracę sezonową, co z pracą sezonową w UE i ile można zarobić?

rozwiń >

Sezonowy rynek pracy - jest różnorodny

Praca sezonowa przeciętnemu Polakowi kojarzy się z hostessą na plaży rozdającą darmowe napoje, ewentualnie z ratownikiem czy zbiorami owoców. Nic bardziej mylnego – jest wiele branż, których woluminy produkcji są podzielone na piki sezonowe i nie jest to wbrew pozorom tylko okres letni. Takim pikiem jest na pewno okres przed długim weekendem majowym, okres ferii zimowych, generalnie okres tzw. długich weekendów, po którym następują wakacje i faktycznie – to tradycyjnie okres, kiedy studenci mogą dorobić zatrudniając się głównie w branży HoReCa, bo wtedy hotele i gastronomia potrzebują dodatkowych rąk do pracy.

REKLAMA

Co to jest HoReCa?

HoReCa czy HORECA oraz HOREKA – jest to określenie łączne poszczególne nazwy sektora hotelarskiego oraz gastronomicznego, które wywodzi się od słów Hotel, Restaurant, Caterin/cafe.

Czym jest praca sezonowa?

Sezonowe zatrudnienie to forma pracy, która wyróżnia się kilkoma charakterystycznymi cechami, istotnymi zarówno dla pracowników, jak i pracodawców: przede wszystkim ograniczonym czasem trwania. Stosunek pracy trwa przez określoną część roku – zazwyczaj od kilku tygodni do maksymalnie 9 miesięcy w roku, zależnie od specyfiki branży i okresu zwiększonego zapotrzebowania na pracowników i jak nazwa wskazuje – jest związana z konkretnym sezonem lub warunkami atmosferycznymi. Występuje najczęściej w okresach wzmożonej aktywności, np. podczas wakacji, ferii, zbiorów rolnych czy okresów świątecznych w handlu. Jak wygląda to w praktyce?

Praca sezonowa 2025 r.: co, gdzie, jak i ile?

Największe zapotrzebowanie na pracowników sezonowych występuje zwykle w rolnictwie, w 2025 roku zapotrzebowanie na pracowników sezonowych jest o około 20% wyższe niż rok temu. Udział gastronomii i turystyki systematycznie rośnie, a od czasów post pandemicznych zauważamy 30 % wzrost zapotrzebowania na pracowników w branży logistyczno-magazynowej. Znaczna część pracowników sezonowych w Polsce to cudzoziemcy, i już nie z Ukrainy, bo Ci szukają w Polsce pracy na stałe. Sezonowo pracują głównie osoby z Białorusi, Gruzji oraz od niedawna coraz częściej - z Indii i Nepalu. Średni profil takiego pracownika to kobieta w wieku 20-40 lat i mężczyzna w wieku 34-45 lat, średni czas umowy to 3-6 miesięcy, a dla pracowników spoza UE – 6 do 20 miesięcy. – komentuje Anna Dzhobolda, dyrektorka departamentu rekrutacji międzynarodowych Gremi Personal.

Praca sezonowa w UE

Wielu pracowników sezonowych jest potrzebnych w krajach UE i to do różnego rodzaju prac, na budowie, przy zbiorach, w gastronomii, do pomocy domowej itd, itd. Sporo Polaków wyjeżdża do pracy do Niemiec, Francji, Holandii, Belgii. Komisja Europejska podpowiada gdzie szukać informacji na temat pracy sezonowej, dla przykładu są to:

Picking Jobs – praca sezonowa przy zbiorach na całym świecie

– praca sezonowa przy zbiorach na całym świecie Season Workers − strona dla pracowników sezonowych

− strona dla pracowników sezonowych Summer jobs in Europe & the world − praca sezonowa w Europie i na świecie.

Ważne Portal EURES przy pomocy miejscowych doradców EURES udostępnia informacje i porady dotyczące pracy zagranicą. Na stronie internetowej Europejskiego Urzędu ds. Pracy (ELA) znajdują się też użyteczne informacje dla osób poszukujących pracy sezonowej.

W jakich branżach prace sezonowe?

Branże szczególnie podatne na sezonowość to przede wszystkim: rolnictwo (zbiory owoców i warzyw, prace polowe, sadzenie i pielęgnacja roślin), turystyka, gastronomia i hotelarstwo (praca w hotelach, pensjonatach, restauracjach, kempingach, ośrodkach wypoczynkowych jako kelner, recepcjonista czy barman), handel detaliczny (obsługa klientów w sklepach, prace magazynowe, inwentaryzacje, sprzedaż świąteczna), przetwórstwo (produkcja i pakowanie żywności, przetwórstwo mięsa, warzyw i owoców), rozrywka (organizacji festiwali, koncertów, obsługa atrakcji w parkach rozrywki), ale także logistyka i firmy kurierskie oraz budownictwo.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jakie umowy przy pracach sezonowych?

Najczęściej stosowane są umowy cywilnoprawne (umowa zlecenie, umowa o dzieło) lub umowy na czas określony. Praca sezonowa jest szczególnie popularna wśród młodzieży, studentów oraz osób chcących dorobić, czyli głównie emigrantów zarobkowych i jest dostępna dla wszystkich grup wiekowych. Charakterystyczne dla tego typu pracy jest to, że praca jest tymczasowa, często fizyczna oraz wymaga dyspozycyjności w określonych miesiącach roku.

Jakie wynagrodzenie przy pracy sezonowej?

Wzrastają oczekiwania płacowe pracowników sezonowych, przy jednoczesnym spadku ich wydajności. Największą bolączką w tym sektorze jest ogromna rotacja personelu, a szybkie znalezienie pracowników „na cito” jest praktycznie niemożliwe, nawet przy podnoszeniu stawek. Wzrasta zainteresowanie pracownikami z krajów azjatyckich (Bangladesz, Filipiny, Indie, Nepal) oraz Ameryki Południowej (Kolumbia) jednak proces ich zatrudniania i asymilacji jest trudny. Strategie pracodawców na przyciągnięcie pracowników są różne, najbardziej typowa to oczywiście podbicie stawek – w tym roku jest to wzrost stawek godzinowych nawet o 3 zł netto w porównaniu do poprzedniego roku czyli 30,50 zł brutto. Pracodawcy oferują nocleg i wyżywienie podczas pracy, które stają się standardem w branży już nie są żadnym „benefitem”. Coraz rzadziej też stosowane jest rozliczenie akordowe (płatność od zebranych kilogramów), które jest mniej atrakcyjne dla pracowników. – dodaje Dzhobolda.

Ważne Od 1 czerwca 2025 r. wprowadzono nowe zasady zatrudniania cudzoziemców, które dopuszczają elastyczność do 299 godzin miesięcznie w wybranych sektorach. Oznacza to, że np. w rolnictwie można stosować bardziej elastyczne godziny pracy, ale stawka minimalna pozostaje na poziomie ustawowym.

Źródło: Gremi Personal Sp. z o.o.