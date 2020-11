Limity dorabiania dla emerytów i rencistów w grudniu 2020

W grudniu wyższe limity dorabiania dla emerytów i rencistów

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­GUS podał nowe dane o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu. Jest ono wyższe niż ostatnio. A to oznacza, że od 1 grudnia emeryci, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego oraz renciści, będą mogli więcej dorobić do wypłacanej przez ZUS emerytury.

Każdy emeryt czy rencista może dorabiać do swojego świadczenia i wiele z nich na to się decyduje. Niektórzy jednak muszą być czujni i kontrolować czy ich zarobki nie będę zbyt wysokie a tym samym nie doprowadzą do zmniejszenia lub zawieszenia wypłat z ZUS. Limity w dorabianiu są uzależnione od średniej płacy krajowej i zmieniają się, co trzy miesiące. Najnowsze będą obowiązywać od początku grudnia 2020r. do końca lutego 2021 r.

- Powinni je sprawdzać ci emeryci, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego oraz renciści – informuje Iwona Kowalska – Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa dolnośląskiego. – Bez ograniczeń mogą dorabiać te osoby, które osiągnęły ustawowy wiek emerytalny, czyli 60 lat kobiety i 65 mężczyźni – dodaje.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych może zmniejszyć wypłacaną emeryturę lub rentę, gdy przychód z dodatkowych źródeł przekroczy 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Od grudnia to kwota 3618,30 zł brutto. Wypłata wypłat z ZUS może być również zawieszona, jeśli przekroczenie będzie wyższe niż 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia tj. 6719,70 zł brutto – przestrzega rzeczniczka.

Natomiast uzyskanie przychodów miesięcznie w granicach od 3618,30zł do 6719,70zł spowoduje zmniejszenie wypłacanego świadczenia o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. Kwota maksymalnego zmniejszenia wynosi obecnie 620,37zł dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 465,31zł dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy i 527,35zł - dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.

Inaczej jest w przypadku renty socjalnej. Renta socjalna zostanie zawieszona po przekroczeniu 3618,30 zł brutto przychodu.

Zmniejszenie bądź zawieszenie wypłacanego świadczenia zależy od ewentualnych przychodów z umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy agencyjnej, od których obowiązkowo są odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne, a także przychodu, który stanowi podstawę wymiaru składek przy prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. W przypadku renty socjalnej wpływ na zawieszenie mają również kwoty podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.