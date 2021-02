Szczepienie w domu pacjenta

Szczepienie w domu - kiedy możliwe?

Szczepienia w domu przewidziano dla tzw. pacjentów leżących, czyli takich, których stan zdrowia nie pozwala na samodzielne dotarcie do stacjonarnego punktu szczepień.

Osoby z niepełnosprawnościami lub wykluczone komunikacyjnie mogą skorzystać z transportu samorządowego, organizowanego przez władze lokalne.

Jak zarejestrować się na szczepienie w domu?

NFZ podpowiada w jaki sposób pacjent może skorzystać ze szczepienia w domu. W tym celu należy zadzwonić do swojej poradni POZ.

Pacjent, który korzysta z wyjazdowego punktu szczepień nie korzysta z rejestracji przez internet lub przez infolinię 989.

Liczy się tu kontakt z lekarzem POZ lub pielęgniarką opieki długoterminowej, którzy potwierdzą, iż pacjent może skorzystać ze szczepienia w domu.

Kolejnym krokiem jest sprawdzenie czy pacjent ma skierowanie na szczepienie. Lekarz wystawia takie skierowanie, gdy pacjent go nie ma, a jest w grupie aktualnie szczepionej.

Kwalifikacja do szczepienia w domu

Informacja o tym, iż pacjent może skorzystać ze szczepienia w domu jest przekazywania do wyjazdowego punktu szczepień. To właśnie lekarz wyjazdowego punktu szczepień decyduje o zakwalifikowaniu do szczepienia. Jak wskazuje NFZ wyjazdowy punkt szczepień rejestruje pacjenta na szczepienie, ustala termin szczepienia i informuje o tym pacjenta lub jego opiekuna.

Procedura szczepienia wyjazdowego jest zbliżona do szczepienia w punkcie stacjonarnym.

Ponadto wyjazdowy punkt szczepień musi spełniać wszystkie warunki wymagane przez NFZ w naborze stacjonarnych punktów szczepiących.

