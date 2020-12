Kto zaszczepi przeciwko COVID-19?

Szczepionka przeciwko COVID-19 - jakie zmiany?

W Dzienniku Ustaw 10 grudnia 2020 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Nowe rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Polecamy: Seria 5 książek. Poznaj swoje prawa!





Czy szczepienie wykonają pielęgniarki i higienistki szkolne?

Zgodnie z nim szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 mogą być przeprowadzane przez:

1) osoby, które posiadają prawo wykonywania zawodu odpowiednio lekarza, felczera, pielęgniarki, położnej lub wykonują zawód ratownika medycznego;

2) higienistki szkolne posiadające kwalifikacje do wykonywania szczepień określone w przepisach wydanych na podstawie art. 17ust.10 pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Na czym polega szczepienie?

Ministerstwo Zdrowia w uzasadnieniu do przedmiotowych zmian podkreślało, iż spowodują one zwiększenie możliwości przeprowadzenia szczepień z zachowaniem zasad bezpieczeństwa pacjenta. "Wskazać bowiem należy, że samo przeprowadzenie szczepienia polega na podaniu szczepionki (która jest produktem leczniczym) w formie zastrzyku domięśniowego i jest standardowym zabiegiem wykonywanym przez osoby wykonujące ww. zawody medyczne" - czytamy w uzasadnieniu do rozporządzenia na etapie prac legislacyjnych.

MZ: obowiązujące wymagania nadmiarowe

"Obowiązujące wymagania wiążące się z koniecznością zdobywania dodatkowych kwalifikacji przez osoby posiadające prawo wykonywania zawodów medycznych o najszerszym spektrum udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej, tj. lekarzy, felczerów, pielęgniarki albo położne, ratowników medycznych i higienistki szkolne wydaje się nadmiarowe w przypadku szczepienia osób dorosłych przeciwko COVID-19. Takie wymagania ograniczają możliwość realizacji szczepień przez osoby, które z racji wykształcenia powinny móc wykonywać szczepienia w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, zwiększając szansę na gotowość tych podmiotów do realizacji ww. szczepień" - wskazano zaś w ocenie skutków regulacji.

Polecamy serwis: Prawa pacjenta