Nowe regulacje zawodów medycznych, m.in. dietetyka, czy masażysty – rząd zapowiedział złożenie projektu

Celem projektu będzie uregulowanie warunków i zasad wykonywania zawodów medycznych, które dotychczas nie były objęte regulacjami ustawowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących doskonalenia zawodowego oraz odpowiedzialności zawodowej.

Regulacje zawodów medycznych – czego mają dotyczyć

Projekt ustawy ma być podstawą do określenia m.in. zadań zawodowych, do wykonywania których są uprawnione osoby wykonujące zawód medyczny; wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do ich wykonywania oraz kodeksu etyki i deontologii medycznej dla osób wykonujących zawód medyczny.

Projekt ustawy reguluje zagadnienie związane z rejestrem osób uprawnionych do wykonywania zawodu medycznego, który będzie prowadzony w systemie teleinformatycznym, a którego właścicielem i administratorem będzie Centrum e-Zdrowia. Administratorem danych gromadzonych w tym rejestrze będzie minister zdrowia.

Zgodnie z projektem ustawy, osoba wykonująca zawód medyczny, po spełnieniu ustawowych warunków podlegać będzie wpisowi do rejestru osób uprawnionych do wykonywania zawodu medycznego. Takie uregulowanie pozwoli na monitorowanie osób posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego, w szczególności pozwoli na uzyskanie zarówno informacji o aktualnej liczbie osób wykonujących zawód medyczny, sposobie wykonywania tego zawodu, jak również będzie źródłem informacji o potrzebach kadrowych w tych zawodach w poszczególnych rejonach kraju.

Projekt ustawy reguluje również kwestie związane z ustawicznym rozwojem zawodowym w ramach kształcenia podyplomowego (szkolenie specjalizacyjne i kursy kwalifikacyjne) oraz doskonalenia zawodowego.

Ponadto, projekt ustawy wprowadza regulacje, które umożliwiają osobie wykonującej zawód medyczny legitymującej się dorobkiem naukowym i posiadającej ukończony kurs lub szkolenie z zakresu obejmującego tematykę kursu kwalifikacyjnego, uznanie tego dorobku za równoważny ze zrealizowaniem programu kursu kwalifikacyjnego.

Regulacje zawodów medycznych – kogo mają dotyczyć?

Projekt ustawy ma zawierać regulacje odnoszące się m.in. do dietetyków, elektroradiologów, logopedów, masażystów, opiekunów medycznych, optometrystów, techników dentystycznych, techników farmaceutycznych czy terapeutów zajęciowych.

Projektowane regulacje nie dotyczy zawodów medycznych, których zadania i obowiązki zawodowe zostały uregulowane w innych ustawowych przepisach m.in. lekarzy, lekarzy dentystów, diagnostów laboratoryjnych, pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych, farmaceutów oraz fizjoterapeutów

Regulacje zawodów medycznych – zarys działań

Zgodnie z przepisami projektu ustawy, minister zdrowia będzie mógł na wniosek osoby wykonującej zawód medyczny, w drodze decyzji administracyjnej, uznać lub odmówić uznania dorobku za równoważny ze zrealizowaniem programu kursu kwalifikacyjnego, na podstawie opinii sporządzonej przez dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, zwanego dalej „CMKP”.

Projekt ustawy określa również działania kontrolne w ramach kształcenia zawodowego osób wykonujących dany zawód medyczny, celem zapewniania odpowiedniej jakości tego kształcenia. Kontrola realizacji kursów kwalifikacyjnych i doskonalących będzie prowadzona przez zespół kontrolny, powoływany przez dyrektora CMKP.

Jednocześnie projekt ustawy wprowadza regulacje dotyczące skorzystania przez osobę wykonującą zawód medyczny z sześciu dni płatnego urlopu szkoleniowego, który będzie mógł być wykorzystany na realizację ustawicznego rozwoju zawodowego przez osobę wykonująca zawód medyczny.

Projekt ustawy reguluje kwestie odnoszące się do odpowiedzialności zawodowej osób wykonujących zawód medyczny. Osoby wykonujące zawód medyczny podlegają odpowiedzialności zawodowej za naruszenie zasad etyki zawodowej i deontologii zawodowej oraz przepisów związanych z wykonywaniem zawodu medycznego.

"Projekt ustawy wprowadza mechanizmy zapewniające dostęp do wykonywania zawodu medycznego tylko profesjonalistom w danym zawodzie medycznym, którzy posiadają określone przepisami prawa kwalifikacje zawodowe. W związku z tym, regulacje zawarte w projekcie ustawy będą stanowiły gwarancję zatrudniania w systemie ochrony zdrowia wysoko wykwalifikowanej i kompetentnej kadry medycznej, fachowo i rzetelnie udzielającej świadczeń opieki zdrowotnej" – zaakcentowano w informacji o projekcie.

Rząd ma przyjąć projekt w pierwszym kwartale 2022 r. Osobą odpowiedzialną za opracowanie go jest wiceminister zdrowia Piotr Bromber