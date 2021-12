Psy ze Służby Więziennej otrzymają dożywotnią opiekę

Psy pracujące dla służby więziennej doczekały się przepisów prawa, dzięki którym będą miały zapewnione dożywotnie utrzymanie i opiekę weterynaryjną po przejściu na zasłużoną emeryturę.

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości zostanie powołane do życia – prezydent podpisał ustawę

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości w policji ma stanowić odpowiedź na współczesne wyzwania dla cyberbezpieczeństwa, związane z postępem technologii informatycznych i powszechnością dostępu do nich.

Nowe regulacje zawodów medycznych, m.in. dietetyka, czy masażysty – rząd zapowiedział złożenie projektu

Celem projektu będzie uregulowanie warunków i zasad wykonywania zawodów medycznych, które dotychczas nie były objęte regulacjami ustawowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących doskonalenia zawodowego oraz odpowiedzialności zawodowej.

Świadczenie pieniężne dla działaczy antykomunistycznych oraz osób represjonowanych– prezydent podpisał ustawę

Osoby walczące w przeszłości z systemem komunistycznym w Polsce otrzymają jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 3 tys. zł. Co trzeba zrobić, żeby je otrzymać?

COVID-19 – służby mundurowe mogą zostać włączone do obowiązku szczepień

COVID-19. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział możliwość wprowadzenia obowiązku szczepień dla służb mundurowych. Trwają konsultacje w kwestii dołączenia kolejnych grup zawodowych.

Dodatek osłonowy – co zrobić, żeby go otrzymać w 2022?

Dodatek osłonowy jest elementem tarczy antyinflacyjnej. Ma on na celu zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także uchronić ich przed ubóstwem energetycznym.

Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji z wetem prezydenta

Projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji wzbudził wiele kontrowersji. Nie tylko wśród Polaków, ale także na arenie międzynarodowej. Po jej uchwaleniu podmioty zagraniczne miałyby ograniczony dostęp do koncesji medialnych w kraju. Prezydent odmówił podpisania noweli. Jednak podtrzymał konieczność wprowadzenia ograniczeń

Nietrafiony prezent na Święta – co zrobić?

Nietrafiony prezent pod choinkę może się przytrafić każdemu. Co w takiej sytuacji zrobić? Pomijając aspekt moralny, który każdy musi rozstrzygnąć sam, z punktu widzenia polskiego prawa taki prezent często można zwrócić bądź wymienić. W jakich przypadkach?

Zmiana sposobu nadawania tv naziemnej – rząd dofinansuje zakup dekodera

W Polsce szykują się poważne zmiany dla wszystkich odbiorców naziemnej telewizji cyfrowej. W celu skorzystania z najnowszego standardu każdy telewizor będzie musiał posiadać odpowiednie funkcje.

Modernizacja służb mundurowych – prezydent podpisał ustawę

Policja, Straż Graniczna, Państwowa Staż Pożarna, Służba Ochrony Państwa i Służba Więzienna przejdą modernizację. Obejmie ona m.in. sposób powoływania do policji i mianowania. Przewiduje także rozbudowę infrastruktury i zakup dodatkowego sprzętu.

Konkurs Kancelaria Przyjazna Dziecku

Zapraszamy środowisko adwokatów i radców prawnych do włączenia się w akcję propagowania i stosowania zasad, mających na celu zminimalizowanie negatywnych emocji, jakie towarzyszą dziecku podczas procedur prawnych związanych z rozstaniem rodziców. Konkurs organizowany jest przez Komitet Ochrony Praw Dziecka w ramach projektu „Standardy pomocy dziecku w sytuacji rozstania rodziców”. Patronat nad konkursem objął portal Infor.pl.

Rodzinny wymiar świąt Bożego Narodzenia [BADANIE]

Z badania CBOS wynika, iż ponad połowa Polaków traktuje Boże Narodzenie jako święto rodzinne. Jak spędzamy Wigilię?

Procedura naruszeniowa przeciwko Polsce w związku z orzecznictwem TK

Komisja Europejska uruchamia procedurę naruszeniową przeciwko Polsce w związku z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego.

Świadczenie żłobkowe - wniosek od 1 kwietnia 2022 r.

O świadczenie żłobkowe będzie można wnioskować od 1 kwietnia 2022 r. W jakim przypadku będzie przysługiwało wyrównanie od 1 stycznia?

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy – dla kogo?

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy to nowy rodzaj świadczenia dla rodzin z małymi dziećmi. Dla kogo przewidziano wsparcie? Oto odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Jak nie paść ofiarą phishingu?

Jak przebiega phishing? W jaki sposób można dochodzić swoich praw w banku, jeśli już padliśmy ofiarą hakerów?

500 plus w 2022 r. - kiedy wniosek?

Kiedy będzie można składać wniosek o 500 plus na kolejny okres świadczeniowy? Co oznacza stopniowe przejęcie realizacji programu "Rodzina 500 plus" przez ZUS?

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów - jaka pomoc?

Solidarnościowy Konwój Wsparcia Seniorów rusza po raz trzeci. Do wielu ośrodków wsparcia w Polsce zostanie przekazana pomoc żywnościowa.

Chwilówki – czy warto i na co uważać przy podpisaniu umowy?

Na co należy zwrócić uwagę przy podpisaniu umowy chwilówki? Jakie zagrożenia niesie ze sobą taka pożyczka?

Polski Bon Turystyczny z dłuższym terminem ważności – prezydent podpisał nowelizację ustawy

Polski Bon Turystyczny został wprowadzony jako element wsparcia dla rodzin i branży turystycznej w związku z trudną sytuacją finansową wywołaną pandemią COVID-19. Dotychczasowy czas na jego realizację kończył się 31 marca 2022 r. Termin został jednak wydłużony. O ile?

Jak wytrwać w noworocznych postanowieniach?

„Chcę się zmienić”, a „chcę zmiany” to dwa różne stwierdzenia. Okazuje się, że najczęściej zależy nam na odmianie życia, ale bez ponoszenia kosztów i wysiłku związanego z tym procesem. Tymczasem droga do sukcesu jest trudna do pokonania i wymaga wyjścia ze strefy komfortu – tłumaczy dr Ewa Jarczewska-Gerc, psycholog z Uniwersytetu SWPS.

Ubezpieczenia OC i AC - zmiany w 2021 i prognoza na 2022 r.

Jakie wydarzenia były najważniejsze z punktu widzenia ubezpieczeń OC i AC w mijającym roku? Jaki będzie 2022 rok?

Orange ukarany przez UOKiK - musi wypłacić rekompensatę za dodatkowo płatne usługi

Orange, jeden z największych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce, dopuścił się do działania na szkodę konsumentów. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny postawił zarzuty wskutek nieprawidłowości towarzyszących aktywacji płatnych usług i serwisów subskrypcyjnych.

Świąteczne zakupy - gdzie i jakie prezenty kupują Polacy? [Badanie]

Przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia to zazwyczaj długi, czasochłonny i do tego kosztowny proces. Oprócz mycia okien i ubierania choinki konieczne są solidne zakupy. W jaki sposób Polacy sobie z nimi radzą?

Sędziowie pokoju - jawny PESEL kandydata?

Trwają prace nad prezydenckim projektem dotyczącym wprowadzenia sądów pokoju. Co znalazło się w opinii prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych?