Kreator wniosku o 500+

Kreator wniosków o 500+ znajduje się na PUE ZUS. Kto może z niego skorzystać?

Specjalny kreator pomoże wypełnić wniosek o 500+

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ZUS przygotował specjalny kreator wniosków na PUE ZUS dla rodziców, którzy chcą wypełnić i wysłać wniosek o 500 plus.

"Już w styczniu będą mogły z niego skorzystać te osoby, które do tej pory nie wnioskowały o pieniądze na dziecko i składały wniosków do gminy a także te osoby, którym dopiero urodziło się dziecko" – zapewnia Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku

Z kreatora będą mogły skorzystać także osoby, które wróciły z zagranicy spoza Unii Europejskiej. Według rzeczniczki, kreator pomoże, krok po kroku, wypełnić wniosek, uwzględniając specyfikę danego wnioskodawcy. Tym samym wyeliminowane zostaną pomyłki, które pojawiały się na papierowych wnioskach.

Wnioski o 500+ wyłącznie online

Wnioski o 500+ będzie można składać wyłącznie online, a pieniądze są wypłacane na konto bankowe.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przejmuje od 2022 r. obsługę 500 plus. To oznacza, że sprawy dotyczące wypłat przyznanych przed 1 stycznia 2022 r. nadal będą realizowane przez samorządy, które będą wypłacały pieniądze już przyznane do końca maja 2022 r.

Natomiast ZUS od 1 stycznia będzie wypłacał nowe, przyznane już przez siebie świadczenia. W lutym zacznie też przyjmować wnioski na kolejny okres świadczeniowy, który rozpocznie się od 1 czerwca 2022 r. i potrwa do 31 maja 2023 r.

Iwona Kowalska-Matis

Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS

Województwa Dolnośląskiego