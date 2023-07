Tłumy warszawiaków szturmują baseny!

Korek na Górczewskiej, kolejki przed basenem. Co się dzieje w upalny weekend w Warszawie?

W wakacyjny upalny weekend tłumy warszawiaków szturmują park wodny na Moczydle. Ulica Górczewska jest całkowicie zakorkowana, a zjazd z trasy S7 wygląda podobnie. Pomimo narzekań na wysokie ceny i zbyt zimną wodę, wolskie baseny cieszą się ogromną popularnością.

W ten weekend znowu upał, a warszawiacy szukają ochłody na stołecznych basenach. Dużym zainteresowaniem cieszy się park wodny na Moczydle.

Bilet normalny, jednodniowy (obowiązujący od godziny 9 do 19) kosztuje 50 zł, co dla części gości może być wygórowaną ceną. Internauci, choć nie wszyscy, wytykają też zbyt niską temperaturę wody. Park wodny wyjaśnia, że woda w basenach ma temperaturę 25 stopni Celsjusza.

15 lipca 2023: Baseny w Warszawie 15 lipca 2023

"Byłam wczoraj z rodziną, woda była wręcz lodowata, przez co nie dało się dobrze bawić i być długo w wodzie" - pisze internautka. "Dokładnie, też byliśmy i bardzo jest to nieprzyjemne. Niby 25, ale tak naprawdę to pewnie ze 20 miała" - przytakuje jej kolejna. "25 stopni odczuwalna 23 - zimno" - dodaje internauta.

Problemem jest także znalezienie miejsca parkingowego. Samochód zostawić można na parkingu od strony Al. Prymasa Tysiąclecia lub na wąskiej drodze równoległej.

Mimo różnych niedogodności wizja ochłody przeważa i ciąg aut z warszawiakami w żółwim tempie porusza się w stronę basenów.

Temperatura w Warszawie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed upałami w weekend. W sobotę i niedzielę termometry w przeważającej części kraju pokażą powyżej 30 st. Celsjusza. W związku z tym wydał ostrzeżenia drugiego stopnia, które obowiązują praktycznie w całej Polsce od godz. 12 w sobotę do godz. 20 w niedzielę.

Synoptycy prognozują, że temperatura maksymalna w sobotę wyniesie od 31 stopni Celsjusza na wschodzie do 35 st. na zachodzie kraju, w niedzielę od 30 do 33 stopni, a w poniedziałek około 30 st. C.(PAP)

autorka: Marta Stańczyk