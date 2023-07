Aktywne wakacje w Muzeum Narodowym w Warszawie

Kino letnie, plenery malarskie, gimnastyka to niektóre z atrakcji, jakie na wakacje przygotowało Muzeum Narodowe w Warszawie.

Muzeum Narodowe w Warszawie zaprasza do aktywnego spędzania wakacji, m.in. na pokazach Kina Letniego czy podczas gimnastyki. To także doskonały czas na wypróbowanie plastycznych uzdolnień, odkrywanie tajemnic Muzeum i nadrobienie wystawowych zaległości.

Filmowe pokazy i plenery artystyczne na Dziedzińcu Lorentza

Artystki, modelki, kolekcjonerki – podczas filmowych pokazów na Dziedzińcu Lorentza będzie można przyjrzeć się udziałowi kobiet w budowaniu życia artystycznego od XIX wieku aż po czasy współczesne. Będą to historie o „zrzucaniu gorsetów”, czyli krępujących wolność norm społecznych i obyczajowych oraz o odwadze artystek do mówienia własnym głosem. W gorsecie, Portret kobiety w ogniu i Hilma Aft Klimt to tylko niektóre z filmowych propozycji. Cykl Kino Letnie „SELF MADE” jest realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty i Filmową Stolicą Lata.

Szkice ołówkiem i tuszem, akwarelowe i akrylowe kompozycje, sztuka linorytu, gipsowe odlewy i rzeźbienie w glinie – podczas warsztatów plastycznych na zielonym Dziedzińcu Lorentza odbywać się będzie również korekta powstających prac. Warsztaty skierowane są zarówno do osób z pewnym doświadczeniem plastycznym, jak i do początkujących.

Muzeum pod lupą

Wiatr, chmury, woda – to tylko niektóre z tematów naszych zajęć. Muzeum przygotowało też ofertę wakacyjną dla dzieci i rodzin. Motywem przewodnim warsztatów dla najmłodszych (w wieku od 1 do 4 lat) i ich opiekunów jest natura i różne zjawiska przyrodnicze. Dzieci będą odkrywać, w jaki sposób artyści przedstawiali przyrodę. Nie zabraknie też ćwiczeń ruchowych i aktywności plastycznych. Do wspólnego odkrywania dzieł sztuki muzeum zaprasza także starsze dzieci (5–12 lat) – z myślą o nich przygotowano cykl „Muzeum pod lupą, czyli wakacyjni odkrywcy sztuki i przyrody”.

Chińskia kultura

W wakacyjne środy będą też kontynuowane cotygodniowe zajęcia Qigong (wymowa: czi gong). Ta pochodząca ze starożytnych Chin forma ćwiczeń, które łączą trening umysłu i ciała, składa się z kombinacji uważnych ruchów, medytacyjnego stanu umysłu i technik oddychania. Wiedzę o chińskiej kulturze można poszerzyć także dzięki odwiedzinom w serwisie Cyfrowe MNW, gdzie dzięki projektowi unijnemu„ Hereditas. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów MNW” prezentowane jest bogactwo chińskich dzieł sztuki, na co dzień przechowywanych w magazynach.

Dziki ogród

Wolontariusze i wolontariuszki MNW zapraszają na piknik do Parku na Książęcem. W należącej do Muzeum części parku przygotowane zostaną stanowiska, przy których nasi wolontariusze zapoznają nas z roślinami rosnącymi na terenach otaczających Gmach Główny oraz tymi z muzealnej kolekcji, przedstawionymi na obrazach. Na gości czekać będą również m.in. stanowiska rysunkowo-malarskie oraz strefa relaksu pełna leżaków i książek. Oferujemy zrobione przez wolontariuszki świece i susze. Zaplanowano także spacer po terenach Muzeum, z uwzględnieniem opowieści o historii budynku oraz przestrzeni wokół niego.

Wakacje to także doskonała okazja, żeby nadrobić wystawowe zaległości – w Muzeum trwają wystawy „Bez gorsetu. Camille Claudel i polskie rzeźbiarki XIX wieku” oraz „MNW kolekcjonuje. Zakupy z lat 2017–2022”.

