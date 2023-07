Wydawanie dzieci za granicę. Będą nowe przepisy

Projekt doprecyzowuje przepisy dotyczące wykonywania orzeczeń w sprawach, które są prowadzone na podstawie Konwencji haskiej. Chodzi o procedurę związaną z orzeczeniami sądowymi dotyczącymi odebrania osoby, która podlega władzy rodzicielskiej lub pozostaje pod opieką. Proponowane zmiany są odpowiedzią na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 16 lutego 2023 r.

Nowe przepisy doprecyzowują, że żądanie wstrzymania z mocy prawa wykonania postanowienia dotyczącego odebrania osoby, która podlega władzy rodzicielskiej lub pozostaje pod opieką (zgłoszone sądowi przez Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Dziecka lub Rzecznika Praw Obywatelskich), zawiera uzasadnienie wskazujące szczególne powody wstrzymania wykonalności tego postanowienia.

W ten sposób zrealizowane zostanie unijne wymaganie, aby sprzeciwienie się powrotowi dziecka, które zostało bezprawnie uprowadzone lub zatrzymane, miało miejsce w szczególnych przypadkach.

Nowe przepisy pozwolą więc na dalszą realizację uprawnień Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Dziecka lub Rzecznika Praw Obywatelskich do wniesienia skargi kasacyjnej. Będzie to możliwe bez obawy o to, że prawomocne orzeczenie, które nakazywać będzie powrót dziecka do państwa miejsca stałego pobytu, zostanie wykonane przed jej wniesieniem w ustawowym terminie lub już po jej wniesieniu, a przed rozpoznaniem przez Sąd Najwyższy.

Od kiedy nowe przepisy?

Zaproponowane rozwiązania wejdą w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło: premier.gov.pl

