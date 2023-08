Rewolucja w prawie budowlanym, ważny termin

Zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z podpisem prezydenta. Nowelizacja zakłada ustanowienie zupełnie nowych reguł w kwestii decyzji o warunkach zabudowy. Gminy zostaną podzielone na strefy. Kto musi zdążyć przed nowymi regulacjami?

WZ. Do kiedy uzyskać decyzję o warunkach zabudowy, aby zdążyć?

Jedną z kluczowych zmian w prawie budowlanym jest ustanowienie nowego rodzaju prawa miejscowego – planu ogólnego. Ta konstrukcja prawna podzieli gminę na określone strefy zróżnicowane od strony aspektów prawnych terenów budowlanych.

Jednocześnie powstanie ryzyko – nie wiadomo, czy wszystkie gminy zdążą na czas z wdrożeniem nowych przepisów. W takim przypadku nastąpią znaczące komplikacje w kwestii nowych inwestycji budowlanych.

Gminy mają czas do 1 stycznia 2026 na uchwalenie planu ogólnego. Z tego powodu najbezpieczniej jest uzyskać decyzję WZ najpóźniej do 31 grudnia 2025 r. Co istotne – decyduje data uprawomocnienia decyzji.

Nowelizacja zakłada, że plan ogólny zastąpi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Plan ogólny ma być podstawą dla planów miejscowych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ryzyko komplikacji budowlanych po 1 stycznia 2026

Jak już wspomniano, gminy mają czas do 1 stycznia 2026 na uchwalenie planu ogólnego. Senat chciał znacznego wydłużenia tego terminu dla gmin jednak sejm odrzucił poprawki senatu.

Plan ogólny to zupełnie nowa forma prawa miejscowego na określonym stopniu skomplikowania, wymagającym specjalistycznej wiedzy. Poszczególne gminy potencjalnie mogą nie zdążyć w terminie, niekoniecznie z powodu niedbalstwa. Co w przypadku gmin, które się spóźnią? Pozostanie możliwość inwestycji budowlanych w ramach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Jednak w statystycznej gminie jedynie mniejsza część terenu jest objęta takim planem. Oznacza to, że w poszczególnych gminach większość terenu może być wyłączona z możliwości budowlanych. Jeśli ktoś planuje budowę i chce uniknąć potencjalnych komplikacji, to najlepiej pospieszyć się z formalnościami, aby decyzja WZ uprawomocniła się do końca 2025 r.

Zintegrowany plan inwestycyjny – nowość dla inwestorów, pole do negocjacji z gminą

Nowelizacja zakłada możliwość negocjacji gminy z większymi inwestorami. Zintegrowany plan inwestycyjny (forma prawa miejscowego) ma być możliwy również dla obszaru bez miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W trakcie negocjacji gmina uzyska możliwość zobowiązania inwestora do rozbudowy gminnej infrastruktury.

Dodatkowe założenia zmian w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Według uzasadnienia Ministerstwa Rozwoju i Technologii nowelizacja ma ograniczyć możliwości wydawania decyzji WZ, a przez to zapobiegać chaotycznej zabudowie. Zmiany w prawie mają ponadto w założeniach zwiększyć udział konsultacji społecznych w procesie planowania przestrzennego.