Brak pozwolenia na budowę? Ponaglenie, później sąd

Formalności związane z budową niekiedy się przeciągają, a zdobycie wymaganych dokumentów uniemożliwia zamianę projektu w budynek. Prawo administracyjne oferuje jednak w takich przypadkach rozwiązanie – skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania.

Brak pozwolenia na budowę - skarga na bezczynność administracji. Podstawy prawne

Art. 35 Kodeksu Postępowania Administracyjnego stanowi, że organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.

Art. 37 kpa przyznaje prawo do ponaglenia jeśli nie załatwiono sprawy w terminie lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy.

Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie lub do organu prowadzącego postępowanie jeśli nie ma organu wyższego stopnia.

Co w przypadku, gdy ponaglenie nie przyniesie skutku? Pozostaje możliwość wytoczenia najcięższych dział – skarga na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania (rozpatrywana przez sąd administracyjny) przewidziana w art. 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego bezczynność jest przedmiotem skargi.

W przypadku przeciągających się prób uzyskania pozwolenia na budowę lub innych niezbędnych dokumentów (decyzji) budowlanych można użyć uprawnień przewidzianych przepisach ogólnych prawa administracyjnego przy uwzględnieniu przepisów szczególnych Prawa budowlanego.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Brak pozwolenia na budowę – jak sąd może pomóc, jeśli postępowanie jest przewlekłe?

Art. 149 PPSA przewiduje, co może orzec sąd w przypadku uznania przewlekłości postępowania lub bezczynności organu:

zobowiązuje organ do wydania w określonym terminie aktu, interpretacji albo do dokonania czynności

zobowiązuje organ do stwierdzenia albo uznania uprawnienia lub obowiązku wynikających z przepisów prawa

stwierdza, że organ dopuścił się bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania.

Oznacza to przede wszystkim, że sąd może zobowiązać organ do podjęcia w określonym terminie danego działania, którego brak uniemożliwiał budowę.

Decyzja WZ lub pozwolenie na budowę – ile czasu na decyzję ma organ?

Przykładem orzeczenia, w którym sąd uznał bezczynność organu w prawie budowlanym jest wyrok WSA w Krakowie sygn. II SAB/Kr 12/22. Orzeczenie zwraca uwagę na kluczowe regulacje dotyczące terminów wiążących organy w postępowaniu administracyjnym:

„Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę (…) Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania”.

Oznacza to, że w prawie budowlanym podstawowym terminem na wydanie decyzji przez organ jest jeden miesiąc. Termin może być wydłużony do dwóch miesięcy jedynie w wyjątkowych przypadkach.

W opisanym orzeczeniu sąd zobowiązał organ do wydania aktu lub dokonania czynności w terminie miesiąca.

Skarga na bezczynność organu przysługuje również w przypadku pozostawienia sprawy bez rozpoznania.