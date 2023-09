Nowy wykaz szczepień. Wiemy, czy jest w nim szczepienie przeciwko COVID-19!

Wykaz zalecanych szczepień ochronnych rozstanie rozszerzony o szczepienia przeciwko czterem chorobom zakaźnym. Rząd rozpoczął prace nad nowym rozporządzeniem w tej sprawie. Szczepienia przeciwko jakim chorobom zakaźnym znajdą się w nowym wykazie? Co ze szczepieniami przeciwko COVID-19? Odpowiadamy.

Zalecane szczepienia ochronne to szczepienia ochronne przeciw chorobom zakaźnym, inne niż szczepienia obowiązkowe. Osoby zainteresowane mogą poddawać się szczepieniom zalecanym. Zgodnie z przepisami ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi minister zdrowia określa wykaz zalecanych szczepień ochronnych uwzględniając zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia i cele nadzoru epidemiologicznego. Resort zdrowia przygotował projekt nowego rozporządzenia, które m.in. ma określić wykaz szczepień zalecanych. Został on 8 września 2023 r. skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych.

Wykaz zalecanych szczepień ochronnych – co się zmieni

Wykaz zalecanych szczepień ochronnych określa dotychczas rozporządzenie Ministra Zdrowia z 16 września 2010 r. Projektowane obecnie rozporządzenie uzupełnia dotychczasowy wykaz o szczepienia przeciw:

COVID-19 ,

, japońskiemu zapaleniu mózgu,

półpaścowi oraz

zakażeniom wirusem syncytialnym układu oddechowego (RSV).

Ponadto nowy wykaz posługuje się aktualną nazwą choroby „ostre nagminne porażenie dziecięce (poliomyelitis)” zamiast nazwy używanej poprzednio, tj. „ostre zapalenie rogów przednich rdzenia (choroba Heinego-Medina)”.

Uzasadnienie projektu rozporządzenia nie wyjaśnia powodów, dla których resort zdrowia zdecydował o rozszerzeniu wykazu zalecanych szczepień ochronnych o szczepienia wskazane powyżej.

Wykaz zalecanych szczepień ochronnych

Nowy wykaz zalecanych szczepień ochronnych będzie obejmował szczepienia przeciw:

