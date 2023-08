Obowiązkowe szczepienia. Rząd przygotowuje nowe regulacje

Obowiązkowe szczepienia nie będą przeprowadzane na podstawie komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego – Trybunał Konstytucyjny uznał to za niezgodne z Konstytucją. Dlatego też rząd przygotowuje rozporządzenie mające uregulować obowiązkowe szczepienia ochronne. Projekt rozporządzenia skierowano do uzgodnień międzyresortowych oraz do konsultacji publicznych. Jakie choroby będą objęte obowiązkiem szczepień?

Choroby zakaźne objęte obowiązkiem szczepień

Kalendarz szczepień dzieci i młodzieży

Obowiązkowe szczepienia w związku z przeszczepami

Obowiązkowe szczepienia przeciwko zakażeniom Streptococcus pneumoniae

Obowiązkowe szczepienia przeciwko ospie wietrznej

Obowiązkowe szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B

Obowiązkowe szczepienia poekspozycyjne rozwiń > Ogłaszanie Programu Szczepień Ochronnych w komunikacie Głównego Inspektora Sanitarnego jest niezgodne z konstytucją – tak 9 maja 2023 r. orzekł Trybunał Konstytucyjny. Według TK, program ten powinien być publikowany w rozporządzeniu. Wobec tego Ministerstwo Zdrowia przygotowało odpowiedni projekt rozporządzenia. Został on skierowany do uzgodnień międzyresortowych i równocześnie – do konsultacji publicznych. REKLAMA Choroby zakaźne objęte obowiązkiem szczepień Obowiązkiem szczepień ochronnych będą objęte następujące choroby zakaźne: błonica;

gruźlica;

inwazyjne zakażenie Haemophilus influenzae typu b;

typu b; inwazyjne zakażenia Streptococcus pneumoniae ;

; krztusiec;

nagminne zakażenie przyusznic (świnka);

odra;

ospa wietrzna;

ostre nagminne porażenie dziecięce ( poliomyelitis );

); różyczka;

tężec;

wirusowe zapalenie wątroby typu B;

wścieklizna;

zakażenia powodowane przez rotawirusy. Kalendarz szczepień dzieci i młodzieży Następujące grupy osób będą obowiązane do poddawania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym przeciw chorobom zakaźnym ze względu na wiek: dzieci i młodzież od dnia urodzenia do ukończenia 15 roku życia – szczepieniom przeciw gruźlicy,

dzieci i młodzież od 6 tygodnia życia do ukończenia 19 roku życia – szczepieniom przeciw: błonicy, krztuścowi, tężcowi,

dzieci i młodzież po ukończeniu 6 tygodnia życia do ukończenia 5 roku życia – szczepieniom przeciw: inwazyjnym zakażeniom Haemophilus influenzae typu b, przeciw inwazyjnym zakażeniom Streptococcus pneumoniae,

dzieci i młodzież po ukończeniu 6 tygodnia życia do ukończenia 13 roku życia szczepieniom przeciw ostremu nagminnemu porażeniu dziecięcemu ( poliomyelitis ),

), dzieci i młodzież po ukończeniu 12 miesiąca życia do ukończenia 19 roku życia – szczepieniom przeciw odrze, nagminnemu zapaleniu przyusznic (śwince) i różyczce,

dzieci od ukończenia 6 tygodnia życia do ukończenia wieku wskazanego w Charakterystyce Produktu Leczniczego szczepionki, którą rozpoczęto szczepienia – szczepieniom przeciw zakażeniom powodowanym przez rotawirusy,

dzieci i młodzież od dnia urodzenia do ukończenia 19 roku życia – szczepieniom przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Ważne Obowiązek poddania się obowiązkowym kalendarzowym szczepieniom dzieci i młodzieży będzie obejmował 19 milionów dzieci i młodzieży do 19 roku życia Obowiązkowe szczepienia w związku z przeszczepami Osoby, które są przed lub po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych, narządów wewnętrznych, splenektomii, albo z asplenią, z zaburzeniami czynności śledziony będą podlegać obowiązkowym szczepieniom ochronnym przeciw: błonicy;

inwazyjnemu zakażeniu Haemophilus influenzae typu b;

typu b; inwazyjnym zakażeniom Streptococcus pneumoniae ;

; krztuścowi;

nagminnemu zapaleniu przyusznic (śwince);

odrze;

ostremu nagminnemu porażeniu dziecięcemu ( poliomyelitis );

); różyczce;

tężcowi;

wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Obowiązkowe szczepienia przeciwko zakażeniom Streptococcus pneumoniae Obowiązkowym szczepieniom ochronnym przeciw inwazyjnym zakażeniom Streptococcus pneumoniae będą podlegać osoby do ukończenia 19 roku życia: Dalszy ciąg materiału pod wideo po urazie lub z wadą ośrodkowego układu nerwowego, przebiegającą z wyciekiem płynu mózgowo-rdzeniowego,

przed wszczepieniem lub po wszczepieniu implantu ślimakowego,

przed lub po leczeniu immunosupresyjnym lub biologicznym,

z wrodzonymi lub nabytymi niedobory odporności, z nowotworami, małopłytkowością idiopatyczną, sferocytozą wrodzoną,

z wrodzonymi wadami serca i przewlekłymi chorobami serca,

z przewlekłą niewydolnością nerek lub zespołem nerczycowym,

z chorobami metabolicznymi, w tym cukrzycą,

z przewlekłymi chorobami płuc, w tym astmą – które nie były szczepione przeciw inwazyjnym zakażeniom Streptococcus pneumoniae. Obowiązkowe szczepienia przeciwko ospie wietrznej Obowiązkowym szczepieniom przeciw ospie wietrzej będą podlegać: dzieci, młodzież i osoby dorosłe: z upośledzeniem odporności wrodzonym lub nabytym o wysokim ryzyku ciężkiego przebiegu choroby, przed planowanym leczeniem immunosupresyjnym lub chemioterapią;

dzieci i młodzież do ukończenia 19 roku życia, które nie chorowały na ospę wietrzną, z otoczenia osób określonych powyżej;

dzieci i młodzież do ukończenia 19 roku życia, przebywające w: zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, rodzinnych domach dziecka, domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, domach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych, żłobkach lub klubach dziecięcych.

Obowiązkowe szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B Obowiązkowym szczepieniom przeciw wirusowemu zapalaniu wątroby typu B będą podlegać: uczniowie szkół medycznych lub innych szkół prowadzących kształcenie na kierunkach medycznych, którzy nie byli szczepieni przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B;

studenci uczelni medycznych lub innych uczelni, prowadzących kształcenie na kierunkach medycznych, którzy nie byli szczepieni przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B;

osoby szczególnie narażone na zakażenie w wyniku styczności z osobą zakażoną wirusem zapalenia wątroby typu B, które nie były szczepione przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B;

osoby zakażone wirusem zapalenia wątroby typu C;

osoby wykonujące zawód medyczny narażone na zakażenie, które nie były szczepione przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B;

osoby w fazie zaawansowanej choroby nerek z filtracją kłębuszkową poniżej 30 ml/min oraz osoby dializowane;

osoby przed lub po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych, narządów wewnętrznych, splenektomii, albo z asplenią, z zaburzeniami czynności śledziony. Obowiązkowe szczepienia poekspozycyjne Obowiązkowym szczepieniom: przeciw błonicy będą podlegać osoby narażone na zakażenie, które miały styczność z chorym na błonicę,

przeciw tężcowi będą podlegać osoby zranione, narażone na zakażenie,

przeciw wściekliźnie będą podlegać osoby mające styczność ze zwierzęciem chorym na wściekliznę lub podejrzanym o zakażenie wirusem wścieklizny. Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia …………… 2023 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Projekt z dnia 29 sierpnia 2023 r.)