Wybory 2023: Jak prawidłowo wypełnić kartę do głosowania

By głos został uznany za ważny, należy postawić znak “x” przy konkretnym nazwisku na karcie. Zanim postawisz krzyżyk sprawdź czy karta, którą otrzymałeś, spełnia wymogi formalne dokumentu.

Kartę do głosowania otrzymasz w odpowiednim lokalu wyborczym po stwierdzeniu, że Twoje nazwisko jest na liście wyborców.

Wygląd karty do głosowania - sprawdź wymogi formalne

Upewnij się, czy karta, którą otrzymałeś, spełnia wymogi formalne dokumentu. W zależności od typu wyborów na karcie powinny znaleźć się odpowiednie odciski pieczęci:

1) Prezydenta Rzeczypospolitej – odcisk pieczęci Państwowej Komisji Wyborczej;

2) do Sejmu, do Senatu i do Parlamentu Europejskiego – odcisk pieczęci okręgowej komisji wyborczej;

3) do rad i wyborów wójta – odcisk pieczęci terytorialnej komisji wyborczej.

Według kodeksu wyborczego na karcie do głosowania powinny znajdować się również informację o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu.

Jak prawidłowo wypełnić kartę do głosowania

W lokalach znajdują się stanowiska do oddawania głosów, dzięki którym możesz z zachowaniem zasad prywatności, uzupełnić kartę zgodnie ze swoimi preferencjami wyborczymi.

By głos został uznany za ważny, należy postawić znak “x” przy konkretnym nazwisku na karcie. Kodeks wyborczy określa, że znakiem tym są dokładnie dwie przecinające się linie w obrębie kratki. Powinien on znaleźć się przy nazwisku jednego, wybranego kandydata, wyłącznie na jednej liście wyborczej. Jeśli znaków “x” jest więcej lub znaku nie ma w ogóle, głos jest uznawany za nieważny.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule 227 Kodeksu wyborczego.

Ostatni krok, czyli głosowanie

Ostatnim krokiem jest złożenie karty wyborczej na pół i wrzucenie jej do urny.

Źródło: https://bezpiecznewybory.pl