Wybory 2023: Koniec głosowania w Finlandii w dwóch komisjach

Zakończyło się głosowanie w polskich wyborach parlamentarnych w dwóch komisjach na terytorium Finlandii - w Helsinkach i Turku. W tym roku w Finlandii do wyborów zapisało się około dwa razy więcej obywateli RP niż cztery lata temu. Lokale otwarte były w godzinach 7-21 (godz. 6-20 w Polsce).

W tradycyjnym punkcie przy polskiej ambasadzie głosowanie przebiegało bez zakłóceń i w pozytywnej atmosferze, a większość zapisanych osób odwiedziła lokal – przekazał PAP wydział konsularny w Helsinkach.

REKLAMA

Kto głosował w Finlandii

Głosowali głównie Polacy zamieszkujący południową oraz środkową i zachodnią Finlandię w pasie nad Zatoką Botnicką. Do komisji w Helsinkach zapisanych było nieco ponad 1050 wyborców, zaś do Turku niespełna 600. Niektórzy obywatele z dalekiej fińskiej północy podjęli wyzwanie i pokonali dystans setek a nawet około 1000 km, aby dotrzeć do punktów wyborczych.

Ilu obywateli polskich w Finlandii

W Finlandii na stałe lub w ramach dłuższego pobytu przebywa ok. 5,5 tys. obywateli polskich. (PAP)