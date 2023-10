Rekordowo długie kolejki do lokali wyborczych w Wielkiej Brytanii. W Londynie w niedzielne popołudnie trzeba było w nich czekać 2,5-3 godziny. Co z osobami które nie zagłosują do 21?

Ilu obywateli Polski głosuje w Wielkiej Brytanii

Do udziału w wyborach i referendum zgłosiło się w Wielkiej Brytanii 160 772 obywateli Polski. To o prawie 63 tys. więcej niż przed czterema laty i absolutny rekord, jeśli chodzi o polskie wybory na terenie Wielkiej Brytanii. Choć do dyspozycji mają oni 77 obwodów do głosowania, co również jest rekordem – cztery lata było ich 54 – nie zapobiegło to tworzeniu się długich kolejek do lokali wyborczych.

Nawet 2,5 godziny w kolejce

Wprawdzie w Londynie pogoda w ciągu dnia była słoneczna, temperatura w szczytowym momencie dnia nie przekraczała 11 stopni, co powodowało, że osobom stojącym w kolejkach zaczynał doskwierać chłód. W Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym w Londynie, gdzie zorganizowano cztery obwody do głosowania – a w każdym zarejestrowało się około 2000 osób – po południu trzeba było czekać w kolejce nawet 2,5 godziny, w obwodach w ambasadzie RP – nawet ponad trzy.

Spora część osób, które stały w kolejkach, przyznawała w rozmowach, że w głosuje po raz pierwszy od czasu emigracji do Wielkiej Brytanii i nawet jeśli konieczność dłuższego niż zakładali czekania jest dość uciążliwa, to jednak nie żałują, iż przyszli. (PAP)

