Sejm wybrał pięciu wicemarszałków. Elżbieta Witek nie uzyskała wymaganej większości

Sąd we Włoszech: Niemcy mają wypłacić odszkodowania od 50 tys. do 25 tys. euro rodzinom dwóch ofiar zbrodni z czasów II wojny

W dniu 13 listopada 2023 r. Sąd we Florencji wydał wyrok, w którym nakazał Niemcom wypłatę odszkodowań rodzinom dwóch ofiar zbrodni popełnionych podczas drugiej wojny światowej. W uzasadnieniu uznano, że były to zbrodnie wojenne i przeciwko ludzkości. Sąd nakazał temu krajowi wypłatę odszkodowania w wysokości od 25 do 50 tysięcy euro.