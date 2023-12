Odpowiedzialność za szkody spowodowane przez dzikie zwierzęta - wyrok TK

Do niedawna firmy cateringowe czekały na Boże Narodzenie licząc przede wszystkim na duże zarobki z obsługi firmowych wigilii i gwiazdkowych przyjęć dla pracowników. Po pandemii, gdy spowszedniało zamawianie jedzenia do domu, rosną obroty branży gastronomicznej z obsługi prywatnych klientów. Zamawianie gotowych potraw na rodzinną Wigilię czy na świąteczny stół w czasie Bożego Narodzenia to już nie fanaberie leniwych czy zmęczonych gospodarzy niemal gotowych świątecznych kolacji, śniadań czy obiadów, ale coraz powszechniejsza praktyka.