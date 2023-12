Podwyższony zostanie, z obecnych 10 000 zł do 20 000 zł, limit wartości składników majątku. RM przyjęła projekt ustawy

Podwyższony zostanie – z obecnych 10 000 zł do 20 000 zł – limit wartości składników majątku , który umożliwia jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych składników do kosztów uzyskania przychodów.

Jednocześnie, podwyższony zostanie – z obecnych 50 000 euro do 100 000 euro – limit wartości odpisów amortyzacyjnych zaliczanych jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów przez małych podatników oraz podatników, którzy w roku podatkowym rozpoczęli prowadzenie działalności od wartości początkowej środków trwałych zaliczanych do tzw. grupy 3–8 Klasyfikacji Środków Trwałych (maszyny, urządzenia i środki transportu), z wyłączeniem samochodów osobowych.