Sejm na żywo 27 marca 2024 r. Komisja śledcza ds. Pegasusa [Transmisja online]

Sejm nie poparł wniosku Konfederacji, by komisja finansów w ciągu jednego miesiąca sporządziła sprawozdanie w sprawie poselskiego projektu ustawy dot. podniesienia kwoty wolnej od podatku do nie mniej niż 60 tys. zł. Oto porządek dzienny 8. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskie w dniach 20 i 21 marca 2024 r. (po zmianach) w dniu 20 marca 2024 r. Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 256)

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o:

- poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw,

- rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy o kredycie konsumenckim (druki nr 208, 227 i 250) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła

- sprawozdawca poseł Mirosław Maliszewski.

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (druki nr 242 i 252) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła

- sprawozdawca poseł Rafał Kasprzyk.

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia 90. rocznicy uchwalenia pierwszej ustawy o ochronie przyrody w Polsce (druki nr 234 i 249) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła

- sprawozdawca poseł Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 233) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła

- uzasadnia poseł Monika Rosa.

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 194) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła

- uzasadnia poseł Przemysław Wipler.

Informacja Rządu dotycząca możliwości popełnienia przestępstwa z art. 231 Kodeksu karnego przez Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Właściwego do Spraw Europejskich, polegającego na zaniechaniu urzędniczym, które doprowadziło do bezpowrotnej utraty przez Polskę zaliczki z Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 4,7 mld euro - głosowanie w dniu 21 marca 2024 r. Pytania w sprawach bieżących

Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka w 2023 roku oraz uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka w Polsce wraz ze sprawozdaniem Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druki nr 158 i ) -10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła*

- wystąpienia Rzecznika Praw Dziecka.

Przesłuchanie Wiktora Klimiuka, byłego członka gabinetu politycznego ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz byłego członka Rady Nadzorczej Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A., wezwanego w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. w formie głosowania korespondencyjnego.

Przesłuchanie Piotra Ciompy, byłego członka Rady Nadzorczej Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. oraz byłego wiceprezesa zarządu ds. finansowych Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A., wezwanego w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. w formie głosowania korespondencyjnego.

Powołanie stałego doradcy Komisji.

Przesłuchanie Piotra Ciompy, byłego członka Rady Nadzorczej Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. oraz byłego wiceprezesa zarządu ds. finansowych Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A., wezwanego w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. w formie głosowania korespondencyjnego.

Przesłuchanie Macieja Kowalskiego, Radcy Ambasady RP w Dakarze oraz Konsula RP w Tunisie w okresie relewantnym dla prac Komisji, wezwanego w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań, a także występowania nadużyć, zaniedbań i zaniechań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 12 listopada 2019 r. do dnia 20 listopada 2023 r.

Przesłuchanie Lecha Antoniego Kołakowskiego, posła na Sejm RP, sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w okresie relewantnym dla prac Komisji, wezwanego w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań, a także występowania nadużyć, zaniedbań i zaniechań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 12 listopada 2019 r. do dnia 20 listopada 2023 r. Źródło: PAP, Sejm

Przesłuchanie Artura Sobonia, byłego sekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, wezwanego w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. w formie głosowania korespondencyjnego.

Konfrontacja świadków: Artura Sobonia, byłego sekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych i Grzegorza Kurdziela byłego wiceprezesa Zarządu Poczty Polskiej SA, wezwanych w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. w formie głosowania korespondencyjnego.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński stawił się przed sejmową komisją śledczą ds. Pegasusa po godz. 12. Wcześniej komisja przesłuchiwała profesora Zakładu Systemów Bezpieczeństwa Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni dr hab. Jerzy Kosińskiego. Sejmowa komisja ma zbadać legalność, prawidłowość i celowość czynności podejmowanych z wykorzystaniem tego oprogramowania m.in. przez rząd, służby specjalne i policję (od listopada 2015 r. do listopada 2023 r.). Ma również ustalić, kto był odpowiedzialny za zakup Pegasusa i podobnych narzędzi dla polskich władz. Będzie również badała, czy działania operacyjno-rozpoznawcze prowadzone z wykorzystanie Pegasusa wobec polskich obywateli były legalne, prawidłowe i celowe.

Przesłuchanie pana prof. dr hab. Jerzego Kosińskiego, wezwanego w celu złożenia zeznań.

Przesłuchanie pana Jarosława Kaczyńskiego, byłego Wiceprezesa Rady Ministrów, wezwanego w celu złożenia zeznań. Źródło: PAP, Sejm

Przesłuchanie Marcina Jakubowskiego, Dyrektora Departamentu Konsularnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych do listopada 2023 r., wezwanego w celu złożenia zeznań.

Przesłuchanie Beaty Brzywczy, Zastępcy Dyrektora Departamentu Konsularnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych do listopada 2023 r., wezwanej w celu złożenia zeznań.

Przesłuchanie Jakuba Osajdy, Dyrektora Biura Prawnego i Zarządzania Zgodnością Ministerstwa Spraw Zagranicznych do 15 września 2023 r., wezwanego w celu złożenia zeznań.

Przesłuchanie Marii Wiktorii Raczyńskiej, asystentki w Gabinecie Politycznym Ministra Spraw Zagranicznych, oddelegowanej do pełnienia zadań asystentki Wiceministra Piotra Wawrzyka w okresie od kwietnia 2021 r. do 2023 r., wezwanej w celu złożenia zeznań.

Przesłuchanie Marii Wiktorii Raczyńskiej, asystentki w Gabinecie Politycznym Ministra Spraw Zagranicznych, oddelegowanej do pełnienia zadań asystentki Wiceministra Piotra Wawrzyka w okresie od kwietnia 2021 r. do 2023 r., wezwanej w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań, a także występowania nadużyć, zaniedbań i zaniechań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 12 listopada 2019 r. do dnia 20 listopada 2023 r. Archiwum: Sejm 6, 7 i 8 marca 2024 r. Sejm zakończył trzydniowe obrady. Kolejne posiedzenie izby niższej zostało zaplanowane na 20-21 marca 2024 r. Dziś Sejm wysłuchał informacji rządu dotyczącej "możliwości popełnienia przestępstwa z art. 231 Kodeksu karnego przez Prezesa Rady Ministrów oraz ministra właściwego do spraw europejskich, polegającego na zaniechaniu urzędniczym, które doprowadziło do bezpowrotnej utraty przez Polskę zaliczki z Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 4,7 mld euro". Porządek dzienny w dniu 8 marca 2024 r.: Informacja Rządu dotycząca możliwości popełnienia przestępstwa z art. 231 Kodeksu karnego przez Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Właściwego do Spraw Europejskich, polegającego na zaniechaniu urzędniczym, które doprowadziło do bezpowrotnej utraty przez Polskę zaliczki z Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 4,7 mld euro -10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła. 7 marca 204 r. projekt nowelizacji Kodeksu karnego, zakładający m.in. zmianę definicji zgwałcenia, został skierowany do Komisji Nadzwyczajnej ds. Zmian w Kodyfikacjach. Projekt ten został zgłoszony przez grupę posłów Lewicy, PSL-TD, KO i Polski 2050-TD. Zgodnie z projektowaną regulacją, zmianie ma ulec m.in. brzmienie art. 197 k.k. który dotyczy definicji gwałtu. Po zmianie, za gwałt uznawane będzie doprowadzenie do obcowania płciowego bez wcześniejszego wyrażenia świadomej i dobrowolnej zgody. Projekt zakłada również podniesienie dolnego wymiaru kary za zgwałcenie do lat 3. Aktualnie za zgwałcenie grozi kara od 2 do 12 lat pozbawienia wolności. Celem projektowanej nowelizacji Kodeksu cywilnego oraz ustawy o kredycie konsumenckim jest wyjęcie kredytów dla rolników spod przepisów ustawy o kredycie konsumenckim. Oto najważniejsze punkty prac Sejmu 7 marca 2024 r.: Pytania w sprawach bieżących

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (druk nr 209) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła

- uzasadnia poseł Anita Kucharska-Dziedzic.

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przedstawionym przez Prezydium Sejmu projekcie uchwały w sprawie nałożenia sankcji na import rosyjskiej i białoruskiej żywności i produktów rolnych do UE (druki nr 228 i ) -10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła*

- sprawozdawca poseł

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 208) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła w łącznej dyskusji nad pkt 10. i 11.

- uzasadnia poseł Marek Sawicki.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy o kredycie konsumenckim (druk nr 227) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła w łącznej dyskusji nad pkt 10. i 11.

- uzasadnia Minister Finansów.

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń (druk nr 210) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła

- uzasadnia poseł Anna Gembicka.

Informacja Prezesa Rady Ministrów w sprawie działań rządu w związku z protestem rolników w Polsce - głosowanie

Informacja dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej

w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2023 r. (przewodnictwo Hiszpanii w Radzie Unii Europejskiej) wraz z komisyjnym projektem uchwały (druki nr 193 i 217) - kontynuacja

Przesłuchanie Adama Burakowskiego, byłego Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Indiach, wezwanego w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań, a także występowania nadużyć, zaniedbań i zaniechań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 12 listopada 2019 r. do dnia 20 listopada 2023 r.

Odebranie opinii biegłego dra hab. Mikołaja Małeckiego, powołanego przez Komisję uchwałą nr 3 z dnia 9 lutego 2024 r.

Przesłuchanie Pawła Kukiza, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji, wezwanego w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. w formie głosowania korespondencyjnego.

Przesłuchanie Tomasza Zdzikota, byłego Prezesa Poczty Polskiej SA, wezwanego w celu złożenia zeznań.

Przesłuchanie Jarosława Sachajko, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji, wezwanego w celu złożenia zeznań.

Przesłuchanie Tomasza Zdzikota, byłego Prezesa Poczty Polskiej SA, wezwanego w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. w formie głosowania korespondencyjnego.

Przesłuchanie Ewy Wrzosek, prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa – Mokotów, wezwanej w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. w formie głosowania korespondencyjnego.

Przesłuchanie Edyty Dudzińskiej, prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie, wezwanej w celu złożenia zeznań.

Przesłuchanie Damiana Irzyka, byłego Konsula Generalnego RP w Mumbaju, wezwanego w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań, a także występowania nadużyć, zaniedbań i zaniechań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 12 listopada 2019 r. do dnia 20 listopada 2023 r.

Przesłuchanie Mateusza Reszczyka, wicekonsula w Konsulacie Generalnym RP w Mumbaju, wezwanego w celu złożenia zeznań.

Rozpatrzenie wniosków dowodowych.

Przesłuchanie Mateusza Reszczyka, wicekonsula w Konsulacie Generalnym RP w Mumbaju, wezwanego w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań, a także występowania nadużyć, zaniedbań i zaniechań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 12 listopada 2019 r. do dnia 20 listopada 2023 r.

W poniedziałek po godz. 10 rozpoczęły się obrady sejmowej komisji śledczej ds. tzw. afery wizowej; przesłuchani zostaną były wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk i jego współpracownik Edgar K. Sejmowa komisja ma badać nadużycia, zaniedbania i zaniechania w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Polski, ustalić liczbę i tożsamość osób, które nielegalnie przekroczyły granicę RP lub wobec których zalegalizowano pobyt w wyniku nadużyć. Ma też ocenić umowy pośrednictwa wizowego.

Odebranie opinii biegłego dra Pawła Dąbrowskiego, powołanego przez Komisję uchwałą nr 4 z dnia 9 lutego 2024 r.

Przesłuchanie Piotra Wawrzyka, byłego sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, wezwanego w celu złożenia zeznań.

Przesłuchanie Edgara K., byłego współpracownika Piotra Wawrzyka, wezwanego w celu złożenia zeznań.

Odebranie opinii biegłego dra Pawła Dąbrowskiego, powołanego przez Komisję uchwałą nr 4 z dnia 9 lutego 2024 r.

Przesłuchanie Piotra Wawrzyka, byłego sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, wezwanego w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań, a także występowania nadużyć, zaniedbań i zaniechań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 12 listopada 2019 r. do dnia 20 listopada 2023 r.

Przesłuchanie Edgara K., byłego współpracownika Piotra Wawrzyka, wezwanego w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań, a także występowania nadużyć, zaniedbań i zaniechań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 12 listopada 2019 r. do dnia 20 listopada 2023 r.

Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Sprawiedliwości Adama Bodnara (druki nr

- uzasadnia poseł Sebastian Kaleta, poseł Marcin Warchoł.

- sprawozdawca poseł

o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Sprawiedliwości Adama Bodnara (druki nr 175 i ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła- uzasadnia poseł Sebastian Kaleta, poseł Marcin Warchoł.- sprawozdawca poseł Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy Tak dla rodziny, nie dla gender (druk nr - kontynuacja

projektu ustawy Tak dla rodziny, nie dla gender (druk nr 25 Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach oraz niektórych innych ustaw (druk nr - kontynuacja

projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 26 Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (druki nr 197 i 197-A) - trzecie czytanie

Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (druki nr 185 Wybór uzupełniający do składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku w formie głosowania korespondencyjnego (druk nr ...)*

Informacja Prezesa Rady Ministrów w sprawie działań rządu w związku z protestem rolników w Polsce -10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła

Informacja dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2023 r. (przewodnictwo Hiszpanii w Radzie Unii Europejskiej) wraz z komisyjnym projektem uchwały (druki nr 193 i ) -15-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła*

- wystąpienia przedstawiciela Rządu oraz posła



Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2022 roku wraz ze sprawozdaniem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Ustawodawczej (druki nr 147)

- wystąpienia Prezesa Trybunału Konstytucyjnego oraz posła Grzegorza Rusieckiego.

o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2022 roku wraz ze sprawozdaniem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Ustawodawczej (druki nr 84 - wystąpienia Prezesa Trybunału Konstytucyjnego oraz posła Grzegorza Rusieckiego. Informacja o działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2022 roku wraz ze sprawozdaniem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka (druki nr 182)

- wystąpienia Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa oraz posła Pawła Śliza.

o działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2022 roku wraz ze sprawozdaniem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka (druki nr 169 - wystąpienia Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa oraz posła Pawła Śliza. Sprawozdanie Ministra Sportu i Turystyki z realizacji ustawy z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym za okres od sierpnia 2020 r. do sierpnia 2023 r. wraz ze stanowiskiem Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (druki nr 189)

- wystąpienia Ministra Sportu i Turystyki oraz posła Pawła Papkego.

Ministra Sportu i Turystyki z realizacji ustawy z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym za okres od sierpnia 2020 r. do sierpnia 2023 r. wraz ze stanowiskiem Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (druki nr 168 - wystąpienia Ministra Sportu i Turystyki oraz posła Pawła Papkego. Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Sprawiedliwości Adama Bodnara (druki nr

- uzasadnia poseł Sebastian Kaleta, poseł Marcin Warchoł. o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Sprawiedliwości Adama Bodnara (druki nr 175 i )- uzasadnia poseł Sebastian Kaleta, poseł Marcin Warchoł.

Komisja Śledcza do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. w formie głosowania korespondencyjnego

Przesłuchanie Przemysława Sypniewskiego, byłego prezesa Zarządu Poczty Polskiej SA, wezwanego w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. w formie głosowania korespondencyjnego.

Przesłuchanie Grzegorza Kurdziela, byłego wiceprezesa Zarządu Poczty Polskiej SA, wezwanego w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. w formie głosowania korespondencyjnego.

Plan pracy komisji śledczej:

Komisja Śledcza do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, Policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r.

Ustalenie liczby stałych doradców Komisji oraz przyjęcie propozycji kandydatur.

Przedstawienie przez Przewodniczącą Komisji planu pracy Komisji.

Rozpatrzenie wniosków dowodowych w zakresie wystąpienia o materiały w trybie art. 14 ust.1 ukś.

Rozpatrzenie wniosków dowodowych w zakresie wezwania osób w celu złożenia zeznań przez Komisją.

W poniedziałek pierwsze posiedzenie komisji śledczej ds. Pegasusa, która ma zbadać legalność, prawidłowość i celowość czynności podejmowanych z wykorzystaniem tego oprogramowania m.in. przez rząd, służby specjalne i policję od listopada 2015 r. do listopada 2023 r.

Skład komisji śledczej

Szefowa komisji Magdalena Sroka powiedziała, że komisja w poniedziałek wybierze doradców, złoży wnioski dowodowe, ustali pierwszą listę świadków, a ona sama zaprezentuje plan pracy.

Potwierdziła, że jednymi z pierwszych osób, które maja być wezwane przed komisję są były minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro, była premier Beata Szydło, były szef MSWiA i Minister Koordynator Służb Specjalnych Mariusz Kamiński oraz sekretarz Kolegium do Spraw Służb Specjalnych, były wiceszef MSWiA Maciej Wąsik.

Co dalej?

Sroka pytana o przewidywany termin drugiego posiedzenia komisji, podczas którego przesłuchani zostaną pierwsi świadkowie, Sroka wyjaśniła, że będzie on uzależniony od czasu przekazania komisji dokumentów przez NIK i resorty. "Chcemy opierać się o konkrety, a nie o to, co zostało powiedziane w przestrzeni publicznej” – dodała.

Podkreśliła też, że „wszystkim zależy na tym, by komisja rozpoczęła prace jak najszybciej, dlatego drugie posiedzenie powinno odbyć się w terminie nie dłuższym niż 2-3 tygodnie od pierwszego”.

Komisja śledcza ds. Pegasusa ma zbadać legalność, prawidłowość i celowość czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych z wykorzystaniem tego oprogramowania m.in. przez rząd, służby specjalne i policję w okresie od 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r. Komisja ma też ustalić, kto był odpowiedzialny za zakup Pegasusa i podobnych narzędzi dla polskich władz. Będzie również badała, czy działania operacyjno-rozpoznawcze prowadzone z wykorzystanie Pegasusa wobec polskich obywateli były legalne, prawidłowe i celowe.

Komisja Śledcza do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. w formie głosowania korespondencyjnego.

Odebranie opinii biegłego Wojciecha Hermelińskiego, powołanego przez Komisję uchwałą nr 5 z dnia 22 grudnia 2023 r.

Przesłuchanie Elżbiety Witek, byłej Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, wezwanej w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. w formie głosowania korespondencyjnego.

Relacja z prac komisji w dniu 14 lutego 2024 r.

Witek: każde wybory kosztują, korespondencyjne też musiały

Pieniądze są wydawane na każde wybory i w przypadku wyborów korespondencyjnych też musiały być wydane - powiedziała w środę przed komisją śledczą ds. wyborów kopertowych była marszałek Sejmu Elżbieta Witek (PiS). Po zakończeniu jej przesłuchania komisja przeszła do części niejawnej posiedzenia.

Witek zeznawała w środę przed komisją śledczą do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów prezydenta w 2020 r. w formie głosowania korespondencyjnego.

Zapytana, czy jej zdaniem „powinno zostać wydane 70 mln zł na przeprowadzenie wyborów bez podpisania żadnej umowy z Pocztą Polską”, odpowiedziała, że nie zna szczegółów, jednak każde wybory zawsze kosztują. "Jak było w tym przypadku, nie umiem powiedzieć. Pieniądze są wydawane na każde wybory, tutaj też musiały być wydane na przygotowanie tych wyborów" - stwierdziła.

Dopytywana, czy poprawne było wydanie jakiejkolwiek kwoty pieniędzy publicznych bez podpisania umowy, odparła: "nie wiem, czy tak było, nie uczestniczyłam w tym, nie znam tych ustaleń".

Podkreśliła, że zarządzenie wyborów prezydenckich jest obowiązkiem marszałka Sejmu. "Nie było nawet jednego zdania w Konstytucji, jednego odesłania, które by nam pozwalało, byśmy wyborów nie przeprowadzili" - powiedziała Witek.

Na uwagę, że w Konstytucji nie ma mowy o wyborach korespondencyjnych, odpowiedziała: "w Konstytucji nie może być zapisu o wyborach korespondencyjnych, mówiąc o Konstytucji mówiłam o tym, że muszą się odbyć wybory na prezydenta, natomiast, jeżeli zdarzają się sytuacje nieoczekiwane, to mamy prawo ustawami regulować to, co się dzieje. COVID był czymś zupełnie nowym, nie było żadnych rozwiązań".

Pytana o zeznania polityków Porozumienia Jarosława Gowina i Michała Wypija, którzy mówili o naciskach, by poparli wybory kopertowe, Witek zaznaczyła, że nigdy nie słyszała o straszeniu, nigdy nie była tego świadkiem i wątpi, by coś takiego miało miejsce. "Takie praktyki nie są stosowane, być może w innych formacjach to się dzieje.(...) Jestem zdziwiona, że tak zostało to powiedziane. Czy to jest prawda, czy pan Gowin potrafi to udowodnić, tego nie wiem, bo nie byłam świadkiem tych przesłuchań" - powiedziała.

Dodała, że sama była przekonana, że wybory korespondencyjne to jedyny sposób na przeprowadzenie wyborów w terminie konstytucyjnym.

Przewodniczący komisji Dariusz Joński (KO) zauważył, że do ówczesnej marszałek Sejmu pisały związki zawodowe listonoszy, alarmując, że nie mają wytycznych w sprawie realizacji wyborów kopertowych. "Mogłam się z nimi (listami, PAP) zapoznać i procedować ustawę, która trafiła do Sejmu. Jestem przekonana, że ci, którzy wybory przygotowywali, myśleli o wszystkich, także o tych, którzy mieli od strony technicznej się tym zajmować" - zapewniła.

Pytana, czy ustawa z 6 kwietnia o wyborach korespondencyjnych (o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów na prezydenta zarządzonych w 2020 r.) gwarantowała, że każdy otrzyma pakiet wyborczy, odparła: "wierzyłam, że tak jest, nie słyszałam o wszystkich faktach; ten problem leżał po stronie administracji rządowej".

"Po tym czasie, czy pani nie dostrzega, że premier podjął decyzję, zlecił ją ministrowi aktywów państwowych i ministrowi spraw wewnętrznych, a oni nawet nie podpisali umowy z Pocztą Polską i wydali 70 mln zł?" - pytał Joński. "Proszę mnie nie pytać, co myślę cztery lata później, tylko proszę się postawić w tamtej sytuacji, oceniamy tamtą sytuację. Myślę, że wszystko było brane pod uwagę, ale cel był jeden: trzeba było zrobić wszystko, by wybory mogły się odbyć w konstytucyjnym terminie" - powiedziała Witek.

Przesłuchanie Witek zakończyło się przed godziną 17. Następnie w części niejawnej posiedzenia komisja odtajniła przekazane jej dokumenty. Jak poinformował Joński, dokumenty dotyczą wątku Poczty Polskiej. Dodał, że w przyszły wtorek przed komisją staną byli członkowie zarządu Poczty Polskiej.

10:30 – Komisja Śledcza do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. w formie głosowania korespondencyjnego.

Dyskusja o sporządzonych przez stałych doradców Komisji opiniach w sprawie wykluczenia członka komisji z jej składu osobowego.

Kontynuacja przesłuchania Michała Dworczyka, byłego Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wezwanego w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. w formie głosowania korespondencyjnego.

Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy Tak dla rodziny, nie dla gender (druk nr 25) (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła) (pkt 13)

Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 26) (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła) (pkt 14)

Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (druk nr 29) (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła) (pkt 15)

Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o ochronie własności w Rzeczypospolitej Polskiej przed roszczeniami dotyczącymi mienia bezdziedzicznego (druk nr 24) (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła) (pkt 16)

