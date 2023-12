Komunikacja miejska w dniach 27.12-29.12 w Warszawie. Sprawdź rozkład jazdy

Od 27 do 29 grudnia tramwaje będą kursowały rzadziej. Podobnie metro. Autobusy będą jeździły według rozkładów dnia powszedniego, z zawieszeniem kursowania lub korektą rozkładów i tras wybranych linii.

Komunikacja miejska w dniach 27.12-29.12 w Warszawie

Jak informuje Polska Agencja Prasowa od 27 do 29 grudnia autobusy zasadniczo będą jeździły według rozkładów dnia powszedniego, z zawieszeniem kursowania lub korektą rozkładów i tras wybranych linii. Nie będzie kursów szkolnych i podjazdów pod szkoły. Tramwaje w godzinach szczytu przyjadą na przystanki co 5 lub co 10 minut, poza szczytem co 7 i pół minuty lub co 15 minut. Metro w godzinach szczytu będzie kursowało co 3 minuty i 30 sekund, a w noc z 29 na 30 grudnia będą nocne kursy - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Zmiana trasy - linie

W dniach 27-29 grudnia (środa-piątek) zmienią się trasy autobusów. Linia 134 w obu kierunkach pojedzie ulicami: Toruńską, Łabiszyńską, Kondratowicza, Bazyliańską, Wysockiego, Toruńską. Linia 326 pojedzie trasą skróconą Metro Marymont - Olesin. Również autobusy linii 401 zostaną skierowane na trasę skróconą: Ursus Niedźwiadek - Metro Służew a także L24 pojedzie na krótszej trasie: Zgoda-Chylicka-Kazimierzowska.

Specjalny rozkład jazdy - linie

Wprowadzony zostanie specjalny rozkładu jazdy linii: 105, 106, 122, 125, 131, 132, 135, 150, 154, 170, 173, 174, 177, 179, 181, 182, 183, 184, 188, 193, 194, 197, 201, 204, 209, 207, 212, 222, 314, 317, 319, 338, 414, 500, 503, 507, 509, 519, 522, 523, 739, 750, L27, L45. Ograniczone zostanie kursowanie linii 326 do godzin szczytu. Zawieszone zostanie funkcjonowanie kursów wykonywanych tylko w dni nauki szkolnej oraz akademickiej na liniach: 114, 121, 142, 150, 164, 211, 401, 502 a także podjazdów szkolnych na liniach: 163, 164, 201.

Linie zawieszone

Zawieszone zostanie funkcjonowanie kursów skróconych na linii 518 (Nowodwory – Metro Marymont) a także zawieszone zostanie kursowanie linii: 192, 196, 200, 221, 249, 256, 320, 332, 339, 340, 356, 379, 501, 809, 815, E-2.

Specjalny rozkład tramwajowy

Wprowadzony zostanie specjalny rozkład tramwajowy. Tramwaje będą kursowały rzadziej, w godzinach szczytu z 4 min. do 5 min. i z 8 min. do 10 min. a w międzyszczycie z 6 min. do 7,5 min. i z 12 min. do 15 min.

Metro będzie kursowało rzadziej

Również metro będzie kursowało rzadziej: w godzinach szczytu do 3,5 min. W noc 29/30.12 uruchomione zostają kursy nocne. (PAP)

Autorka: Marta Stańczyk