Budżet na 2024 r.: dochody ponad 683 mld zł, wydatki prawie 867 mld, deficyt – 184 mld zł. Kiedy ustawa budżetowa zostanie uchwalona?

Budżet na 2024 r. zakłada dochody w wysokości 682,4 mld zł. Wydatki mają wynieść 866,4 mld zł. Zaplanowany deficyt – 184 mld zł. Takie założenia zawiera projekt ustawy budżetowej na 2024 r., którego drugie czytanie ma odbyć się w Sejmie w środę 10 stycznia. Izba ma uchwalić budżet jeszcze przed końcem tygodnia.

Sejm może zająć się sprawozdaniem Komisji Finansów Publicznych o projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 już w środę 10 stycznia – wynika z planowanego porządku obrad izby. Zgodnie z harmonogramem przyjętym przez komisję finansów ewentualne poprawki zgłoszone do projektu po drugim czytaniu mają zostać rozpatrzone następnego dnia, 11 stycznia, zaś w piątek, 12 stycznia, Sejm ma uchwalić ustawę budżetową na rok 2024.

Budżet na 2024 r. – harmonogram prac

Budżet na 2024 r. ma według harmonogramu prac trafić do Senatu 15 stycznia, po uzupełnieniu części tabelarycznych o ewentualne poprawki przyjęte przez Sejm. Przewidziano, że Senat uchwałę w sprawie budżetu podejmie 22 stycznia.



23 stycznia ewentualnymi poprawkami zaproponowanymi przez Senat ma zająć się sejmowa Komisja Finansów Publicznych a 26 stycznia na posiedzeniu plenarnym Sejm rozpatrzy poprawki Senatu. Prezydent – jak wynika z harmonogramu – powinien otrzymać ustawę budżetową do podpisu 29 stycznia 2024 r.



Zgodnie z art. 224 konstytucji (Rozdział X „Finanse Publiczne”), prezydent może w ciągu 7 dni podpisać ustawę budżetową ewentualnie może zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego o ocenę zgodności jej zapisów z ustawą zasadniczą. Trybunał Konstytucyjny ma maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na wydanie orzeczenia.

Budżet na 2024 r. w liczbach

Zgodnie z projektem ustawy budżetowej, dochody państwa na 2024 r. zostały zaplanowane na blisko 682,4 mld zł. W projekcie założono, że dochody podatkowe wyniosą prawie 603,9 mld zł, z czego dochody z: podatku od towarów i usług w wysokości ponad 316,4 mld zł (w tym roku – 272,9 mld zł),

podatku dochodowego od osób fizycznych – 109,2 mld zł (w tym roku – 83,5 mld zł),

podatku dochodowego od osób prawnych – nieco ponad 70 mld zł (w tym roku 77,6 mld zł),

akcyzy – prawie 89 mld zł (w 2023 – 83,8 mld zł),

podatku od instytucji finansowych – 6,25 mld zł (w 2023 r. – prawie 6 mld zł),

podatku od sprzedaży detalicznej – 4,63 mld zł,

podatku od wydobycia niektórych kopalni – 3,7 mld zł.

Ustalony w projekcie ustawy budżetowej limit wydatków na rok 2024 wynosi blisko 866,4 mld zł i jest wyższy od zaplanowanego w znowelizowanej ustawie budżetowej na 2023 r. o blisko 173 mld zł, czyli o 24,9 proc.

Zaplanowany na 2024 r. deficyt budżetu państwa ma wynieść nie więcej niż 184 mld zł, zaś deficyt budżetu środków europejskich – 32,5 mld zł. W uzasadnieniu wskazano, że biorąc pod uwagę plany finansowe pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, prognozowany deficyt sektora finansów według metodyki unijnej wyniesie w 2024 r. 5,1 proc. PKB. (PAP)