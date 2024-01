Świadczenie wspierające 2024. Wniosek z nieprawdziwym numerem nie będzie rozpatrzony [Komunikat ZUS]

ZUS informuje, że 007 i 111 to przykłady numerów wpisywanych przez klientów składających wniosek o świadczenie wspierające, którzy nie mają jeszcze prawdziwego numeru decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Świadczenie wspierające w 2024 roku będzie wypłacane tylko osobom z najwyższymi poziomami potrzeby wsparcia, czyli tym, które uzyskają od 87 do 100 pkt w stupunktowej skali.

Numer decyzji WZON jest konieczny

Zanim zacznie się wypełniać wniosek do ZUS trzeba mieć numer decyzji wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON), w której właśnie w punktach, ustalono poziom potrzeby wsparcia osoby z niepełnosprawnością. Jeśli go nie ma - nie można wypełnić elektronicznego wniosku do ZUS.



- Bez tego numeru wniosek krótko mówiąc nie przejdzie, więc nasi kreatywni klienci próbują system „obejść” wpisując zmyślone numery. Skutek jest taki, że ich wniosek nie jest rozpatrywany i będą musieli złożyć go jeszcze raz – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.



Według rzeczniczki do ZUS w całej Polsce wpłynęło już ponad 1000 niepełnych wniosków, czyli takich, które zostały wysłane zanim klienci uzyskali decyzję z WZON.

- Bez tej decyzji wniosku nie rozpatrzymy gdyż my nie znamy ilości punktów ani okresu, na jaki ma być przyznane świadczenie wspierające. Podkreślam, więc, że składanie do nas wniosku zanim dostanie się ostateczną decyzję z WZON jest pozbawione sensu – wyjaśnia Kowalska-Matis.



Rzeczniczka apeluje o to żeby nie składać do ZUS wniosków, jeśli nie ma się numeru decyzji z WZON.

Wniosek o świadczenie wspierające do ZUS to krok nr 2

Wniosek o świadczenie wspierające należy złożyć do ZUS dopiero, jak się otrzyma ostateczną decyzję wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON) z liczbą punktów i okresem, na jaki one przysługują.



- To oznacza, że najpierw należy złożyć wniosek do WZON i cierpliwie czekać. Pieniądze będą naliczone od daty złożenia wniosku do WZON a nie daty złożenia wniosku do ZUS, więc nie przepadną – zapewnia Kowalska-Matis. – Podkreślam, że decyzja wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności jest kluczowa – dodaje.



Rzeczniczka wyjaśnia, że wniosek o świadczenie wspierające do ZUS można złożyć najwcześniej w miesiącu, w którym decyzja WZON stała się ostateczna.



- Jeżeli osoba zainteresowana świadczeniem złoży wniosek wcześniej, pozostawimy go bez rozpatrzenia, ponieważ prawo i wysokość świadczenia wspierającego są ustalane – wyjaśniam jeszcze raz - na podstawie decyzji, w której jest wskazany okres oraz liczba przysługujących punktów potrzeby wsparcia – mówi Kowalska-Matis.

Świadczenie wspierające - wysokość, dla kogo

Świadczenie wspierające będzie wynosić od 40 do 220 proc. aktualnej wysokości renty socjalnej (aktualnie wynosi ona 1588,44 zł), w zależności od poziomu potrzeby wsparcia:

95–100 pkt – 220 proc. renty socjalnej,

90–94 pkt – 180 proc. renty socjalnej,

85–89 pkt – 120 proc. renty socjalnej,

80–84 pkt – 80 proc. renty socjalnej,

75–79 pkt – 60 proc. renty socjalnej,

70–74 pkt – 40 proc. renty socjalnej.



Przy czym został ustalony na najbliższe lata następujący harmonogram:

- osoby, które mają od 87 do 100 pkt, mogą ubiegać się o świadczenie wspierające od 2024 roku,

- osoby, które mają od 78 do 86 pkt, mogą ubiegać się o świadczenie wspierające od 2025 roku,

- osoby, które mają od 70 do 77 pkt, mogą ubiegać się o świadczenie wspierające od 2026 roku.



Osoby, które mają co najmniej 70 pkt, będą mogły uzyskać świadczenie wspierające od 2024 r., pod warunkiem że po 31 grudnia 2023 r. opiekunom tych osób będzie przysługiwało prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna wypłacanego przez organ gminy.



Świadczenie wspierające będą mogły otrzymać osoby, które:

- Ukończyły 18 lat,

- Są obywatelami Polski albo Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), a jeśli nie – przebywają legalnie w Polsce i mają dostęp do rynku pracy,

- Mieszkają w Polsce,

- Otrzymały decyzję WZON, w której poziom potrzeby wsparcia został ustalony na uprawniającym poziomie punktów.

Jak uzyskać świadczenie wspierające w 2 krokach

Pierwszy krok



Żeby otrzymać świadczenie wspierające konieczne jest uzyskanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Wnioski o wydanie takiej decyzji o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia można składać do wojewódzkich i powiatowych zespołów od 1 stycznia 2024 r. Dopiero po otrzymaniu decyzji osoba z niepełnosprawnością będzie mogła złożyć do ZUS wniosek o wypłatę świadczenia.



Drugi krok



Po uzyskaniu decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia można złożyć wniosek o świadczenie wspierające. Wniosek ten należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą jednego z trzech kanałów wnioskowania:

- Platformę PUE ZUS

- Portal informacyjno-usługowy Emp@tia

- Bankowość elektroniczną.



Osoby ubiegające się o świadczenie wspierające mogą w siedzibie lub oddziałach ZUS uzyskać pomoc zarówno w założeniu profilu na PUE ZUS, jak i w wypełnieniu i wysłaniu wniosku przez Internet.