Podatek to wkład właściciele domów w walkę z klimatem. To opłata od CO2 emitowanego w związku z ogrzaniem domu gazem czy węgle (system ETS II). Nie ma znaczenia, że Twój piec gazowy ma dwa lata. Wiele osób wciąż się łudzi, że podatek zostanie odroczony. Nic na to nie wskazuje. Wiele osób nie wie o tym - moi sąsiedzi się dowiedzieli ode mnie.

Ewentualne odroczenia wejścia opłaty to przesunięcie jej o rok - z 2027 r. na 2028 r. (2028 rok wtedy, gdy systemu nie uda się uruchomić w 2027 r.).

Jak będzie pobierany podatek? Poprzez doliczenie opłaty do rachunku.

Jedyną forma ucieczki od opłaty emisji CO2 ma być modernizacja nieruchomości i zaprzestanie korzystania z gazu i węgla do jej ogrzewania. Rząd zaoferuje wsparcie na przejście na bezemisyjne ogrzewanie domu albo mieszkania. Nie wiadomo jednak, co w sytuacji znanej z ostatnich dwóch lat skoku cen energii w czasie np. ostrej zimy. Czy państwo zrekompensuje np. rachunki na 20 000 zł właścicielowi domu z pompą ciepła i fotowoltaiką?

Ile zapłacisz za CO2 od swojego domu?

Stawki zostaną określone prawdopodobnie w 2006 r. Maksymalna opłata za nieruchomości ogrzewane węglem. Ograniczeniem jest górna opłata 45 euro na jedną tonę emitowane CO2. Eksperci szacują, że w przypadku wartości maksymalnej dla nieruchomości ogrzewanych węglem opłata (maksymalna) oscylować będzie około 1200 zł - 1600 zł rocznie.

Kalendarz eliminacji ogrzewania nieruchomości węglem i gazem

Z opłatą od emisji CO2 związanej z gazem i węglem w już wybudowanych nieruchomościach wiąże się zakaz instalowania w nowych budynkach pieców wykorzystujących paliwa kopalniane. Zakaz jest od 2028 r. dla nieruchomości publicznych (zarówno państwowych jak i samorządowych). Od 2030 r. zakaz obejmie nieruchomości prywatne.

To powyżej to nowe nieruchomości. Co ze starymi? Z już wybudowanych nieruchomości piece na gaz, węgiel mają zniknąć do 2040 r. Rok więcej czasu mają rolnicy - do 2050 roku.

Podstawa prawna

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2023/959 z dnia 10 maja 2023 r. a zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE. Poniżej przykładowe fragmenty tej dyrektywy:

