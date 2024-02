KE: 0% CO2 w 2050 r. Nie tylko redukcja emisji. Europa będzie wychwytywała i usuwała CO2. I gospodarka o obiegu zamkniętym

KE: 0% CO2 w 2050 r. Nie tylko redukcja emisji. Europa będzie wychwytywała i usuwała CO2. Wiatr, hydroenergia, elektrolizery, baterie, pojazdy elektryczne, pompy ciepła, energia fotowoltaiczna, biogaz i biometan. I gospodarka o obiegu zamkniętym

UE/ Komisja przedstawia zalecenia dotyczące celu redukcji emisji do 2040 r.

W Unii Europejskiej neutralność klimatyczna do 2050 r.

Komisja Europejska opublikowała we wtorek szczegółową ocenę sposobów osiągnięcia przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 r. Na tej podstawie KE zaleca redukcję emisji gazów cieplarnianych netto o 90 proc. do 2040 r. w porównaniu z poziomami z 1990 r.

Odpowiedni wniosek ustawodawczy zostanie przedstawiony przez nową Komisję po wyborach europejskich i uzgodniony z Parlamentem Europejskim i państwami członkowskimi.

Długoterminowo dobrobyt, stabilne miejsca pracy i większe bezpieczeństwo gospodarczego UE

"Europa podjęła już strategiczną decyzję o inwestowaniu w innowacyjną, zrównoważoną i konkurencyjną w skali światowej gospodarkę, koncentrującą się na sprawnym, czystym przemyśle. Dziś czynimy kolejny krok, aby to osiągnąć, dążąc do osiągnięcia nadrzędnego celu, jakim jest zapewnienie długoterminowego dobrobytu, stabilnych miejsc pracy i większego bezpieczeństwa gospodarczego UE" - oświadczył wiceprzewodniczący KE ds. Europejskiego Zielonego Ładu, Marosz Szefczovicz.

"Wiodącą pozycję w przemyśle i sprawiedliwą transformację postrzegamy jako dwie strony tego samego medalu. Jako silny podmiot na arenie międzynarodowej w dziedzinie technologii neutralnych emisyjnie UE będzie nadal dbać o sprawiedliwość i solidarność" - dodał.

Jak osiągnąć redukcję emisji CO2 o 90% do 2040 r.?

Jak podkreśliła Komisja w opublikowanym komunikacie osiągnięcie redukcji emisji o 90 proc. do 2040 r. będzie wymagało spełnienia szeregu warunków podstawowych. Punktem wyjścia jest pełne wdrożenie obowiązujących przepisów mających na celu ograniczenie emisji o co najmniej 55 proc. do 2030 r.

W tym celu, "Zielony Ład musi teraz stać się porozumieniem w sprawie dekarbonizacji przemysłu, które opiera się na istniejących mocnych stronach przemysłu, takich jak energia wiatrowa, hydroenergia i elektrolizery, i nadal zwiększa krajowe zdolności produkcyjne w sektorach rozwijających się, takich jak baterie, pojazdy elektryczne, pompy ciepła, energia fotowoltaiczna, biogaz i biometan oraz gospodarka o obiegu zamkniętym".

Transport a opłaty za CO2

KE przewiduje, że sektor energetyczny osiągnie pełną dekarbonizację wkrótce po 2040 r. w oparciu o bezemisyjne i niskoemisyjne rozwiązania energetyczne. Sektor transportu ma się zdekarbonizować dzięki połączeniu rozwiązań technologicznych i ustalania opłat za emisję gazów cieplarnianych. Rolnictwo może odegrać rolę w transformacji dzięki odpowiedniej polityce i wsparciu, zapewniając jednocześnie wystarczającą produkcję żywności w Europie - ocenia KE.

Zastrzega jednocześnie, że osiągnięcie zalecanego celu 90 proc. będzie wymagało zarówno redukcji emisji, jak i usuwania dwutlenku węgla. Oznacza to konieczność wdrożenia technologii wychwytywania i składowania dwutlenku węgla, a także wykorzystania wychwyconego dwutlenku węgla w przemyśle.