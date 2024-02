Narodowe Święto Niepodległości zmieni datę? Będziemy je obchodzić 7 października zamiast 11 listopada? Sejm rozpatruje petycję w tej sprawie

Narodowe Święto Niepodległości obchodzone jest corocznie 11 listopada. Do Sejmu trafiła petycja, której autor proponuje, by to święto obchodzić 7 października. Tego dnia przypada rocznica wydania w 1918 r. przez Radę Regencyjną orędzia do Narodu Polskiego, w którym proklamowano Polskę Zjednoczoną Niepodległą. Czy będzie dodatkowy dzień wolny od pracy?

Święto Niepodległości w dniu 11 listopada zostało ustanowione oficjalnie w 1937 r. „jako rocznica odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego i jako dzień po wsze czasy związany z wielkim imieniem Józefa Piłsudskiego, zwycięskiego Wodza Narodu w walkach o wolność Ojczyzny”. W ten sposób usankcjonowano praktykę uroczystych obchodów w dniu 11 listopada trwającą od zamachu majowego w 1926 r. Święto Niepodległości zostało zniesione w 1945 r. i przywrócone w 1989 r. pod nazwą Narodowe Święto Niepodległości.



W listopadzie 2023 r. do Sejmu została złożona petycja, której autor – Remigiusz Garbiec – postuluje nowelizację ustawy o Narodowym Święcie Niepodległości i zmianę daty tego święta na dzień 7 października. Petycja została skierowana do sejmowej Komisji do spraw petycji.

REKLAMA

Święto Niepodległości 7 października

Autor petycji w uzasadnieniu postulowanych zmian wskazuje, że ogólnoświatowym zwyczajem jest, że data święta niepodległości danego państwa jest rocznicą wydania deklaracji niepodległości tego państwa. W przypadku Polski taki charakter ma – zdaniem autora petycji – dzień 7 października. W tym bowiem dniu w 1918 r. Rada Regencyjna wydała odezwę do narodu proklamującą „Polskę Zjednoczoną Niepodległą”. Data 7 października jest jedyną datą w kalendarzu historycznym jesieni 1918 r. – czytamy w uzasadnieniu proponowanej nowelizacji ustawy – do której można w sposób miarodajny i precyzyjny przypisać obchody Narodowego Dnia Niepodległości.

Dziennik Ustaw

Za pozbawieniem dnia 11 listopada statusu święta niepodległości przemawia – według propozycji zawartej w petycji – to, że tego dnia 1918 roku nie wydarzyło się nic decydującego dla odzyskania przez Polskę niepodległości. 11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu zwierzchnią władzę wojskową i powołała na stanowisko Naczelnego Dowódcy Wojsk Polskich. Sama Rada Regencyjna pozostała najwyższą władzą państwową do 14 listopada 1918 r.

Czy 7 października będzie dzień wolny od pracy

Można przypuszczać, że intencją autora propozycji zmiany daty Narodowego Święta Niepodległości jest, by to święto – chociaż obchodzone innego dnia niż do tej pory – pozostało dniem wolnym od pracy. Petycja nie zawiera jednak sformułowanych wprost postulatów zmian przepisów ustawy o Narodowym Święcie Niepodległości ani ustawy o dniach wolnych od pracy. W obu tych aktach prawnych jako dzień wolny od pracy wskazany jest bowiem dzień 11 listopada.

Zapewne, w razie gdyby postulat Remigiusza Garbca został zrealizowany, należałoby odpowiednio znowelizować przepisy o dniach wolnych od pracy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Przegląd prasy i portali na INFOR.PL Subskrybuj nas na YOUTUBE!

Narodowy Dzień Pamięci Józefa Piłsudskiego 11 listopada

Zgodnie z petycją w sprawie zmiany daty Narodowego Święta Niepodległości dzień 11 listopada nie utraciłby statusu dnia upamiętniającego zdarzenia z epoki odzyskania niepodległości. Tego dnia w myśl petycji miałby zostać ustanowiony Narodowy Dzień Pamięci Józefa Piłsudskiego. Chodzi o to, by „zrównoważyć ewentualne negatywne odczucia środowisk piłsudczykowskich i neosanacyjnych związane ze zmianą daty obchodów Narodowego Święta Niepodległości”. Jak zwraca się uwagę w uzasadnieniu petycji byłoby to pierwsze historii Polski „święto mające nazwisko Józefa Piłsudskiego w swojej nazwie”.